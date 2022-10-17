Avukatlardan Bartın için çağrı: ‘Şüpheliler hâlâ suç mahallinde’

Bartın'daki maden faciasının gerçekleştiği yerde incelemelerde bulunan Çağdaş Hukukçular Derneği'nden avukatlar, bölgenin hâlâ TTK tarafından denetlendiğini söyleyerek savcılığı harekete geçmeye çağırdı.

Fırat FISTIK

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Bartın Amasra’da meydana gelen maden faciasıyla ilgili avukatlar da harekete geçti. Çağdaş Hukukçular Derneği’nden avukatlar, bölgede incelemelerde bulunurken bir de açıklama yaptı.

“ŞÜPHELİLER HÂLÂ SUÇ MAHALLİNDE”

Açıklamada, patlamanın meydana geldiği maden ocağının bir suç mahalli olduğu ve suç mahalli olmasına dönük prosedürün uygulanması gerektiği hatırlatılarak denetimin TTK temsilcilerinin inisiyatifinden alınıp bir an önce Cumhuriyet savcılığı ve kolluk kuvvetlerine teslim edilmesi gerektiği belirtildi.

Açıklamanın devamında, “Zira biz daha önce Soma'da çeşitli iş güvenliğine dair defterlerin 1,5-2 yıl sonrasında sanıklar tarafından tutulduğunu, Hendek'te bilgisayarların işveren ekipleri tarafından kaçırılmaya çalışıldığını, Çorlu'da sanıkların delil toplamayı kendilerinin yaptıklarına, istedikleri şekilde düzenleme yaptıklarına üzülerek tanık olduk” denildi.

“DELİLLER KORUMA ALTINA ALINMALI”

Buna benzer durumların yaşanmaması için olayda şüpheli olabilecek kişilerin bir an önce suç mahallinden uzaklaştırılması ve tüm delillerin koruma altına alınması talep edildi.

“SORUŞTURMAYLA İLGİLİ ŞEFFAF BİLGİ PAYLAŞILMALI”

“Ayrıca tüm Türkiye'nin ve dünyanın gündeminde olan böylesi bir işçi katliamıyla ilgili soruşturmanın daha etkin ve şeffaf yürütülmesi lazım” denilen açıklamada savcılığın bir an önce soruşturma ile ilgili şeffaf bilgileri kamuoyuyla paylaşması gerektiğinin altı çizildi:

* “Yürütülen soruşturmada çeşitli safhalarda savcılık tarafından veya ilgililer tarafından bilgilendirme yapılmasının zorunluluk olduğunu düşünüyoruz.

* Bugüne kadar savcılık tarafından yeterli ve doyurucu bir açıklama yapılmamış olması, hala gözaltına alınan olup olmadığı, kimler hakkında soruşturma başlatılıp başlatılmadığı konusunda bir bilgi verilmiş değildir. Bizim de sahada edindiğimiz bilgiler doğrultusunda ulaşabildiğimiz bir veri yok.

* Bu sebeple de savcılığın bir an önce katliama sebep olan kişilerle ilgili soruşturmayı başlattığını, gözaltı ve tutuklama işlemlerinin başlatıldığını duyurulması, kamuoyunun ve acılı ailelerin acılarının giderilmesiyle ilgili çok önemli bir aşamadır.

* Bu noktadan sonrasında hem bilirkişi incelemelerinin hem de keşifle ilgili bir an önce uzman, tarafsız bilirkişiler tarafından incelemelerin yapılması, gerekli el koymaların yapılması gerekmektedir.”

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