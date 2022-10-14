Aydın’da ihmal kurbanı olan MR cihazı üç ayda tamir edilemedi

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Uygulama ve Araştırma Hastanesi’nde 10 milyon liraya alınan, geçtiğimiz Temmuz’da odada unutulan metal sandalyeyi çekerek kullanılmaz hale gelen MR (Manyetik Rezonans) cihazı üç ayda onarılamadı.

Latif SANSÜR

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

ADÜ Hastanesinde ihmal kurbanı olan, hastane yönetiminin on günde onarılacağını duyurduğu MR cihazı, geçen üç aylık sürede onarılamadığı için MR hizmeti verilemiyor. Doktorlarının istediği MR sonuçları için kendi olanaklarıyla çözüm bulmaya çalışan hastalar, “Üniversite hastanesinde MR cihazı nasıl olmaz. Bozulduysa neden onarılmaz” diyerek tepki gösterdi.

MR sonuçlarına kısa sürede ulaşamadıkları için hastaların tanı ve tedavisinde sıkıntı yaşadıklarını söyleyen doktorlar da, “Hastanemizde iki MR cihazı bulunuyordu. Biri geçtiğimiz yıl, diğeri ise Temmuz ayında arızalandı. İkisi de onarılmayı bekliyor. Eğer kasıtlı olarak onarılmıyorlarsa büyük bir vebal altına giriliyor. Hem hasta hem de bizler mağdur oluyoruz. Cihazlar onarılacak durumda değilse bu sürede yenisi temin edilebilirdi” dedi.

MR HASTALARI TABURCU EDİLİYOR

Doktorlar, üniversite hastanesinde tanı için çok büyük önem taşıyan MR cihazı olmadığı için hastaları taburcu ediyor. Randevu beklemek istemeyen ve ekonomik gücü olanlar İzmir başta olmak üzere çevre illere giderken, acil tanı gerektirse bile randevu tarihi beklemek zorunda kalanlar ise Aydın'daki hastanelere yöneliyor. Birçok hasta ise çaresizce hastanedeki MR cihazının onarılmasını, MR sonucunu alanlar bu kez de yatak sıkıntısı çekilen ADÜ'de taburcu olduğu bölüme yatmak için sıra bekliyor.

İlginizi Çekebilir Aydın'da milyonluk MR cihazı sandalye kurbanı