Aydın’daki ÇED olumlu raporu ikinci kez iptal edildi

Aydın 1. İdare Mahkemesi, İncirliova ve Efeler ilçelerinin Kızılcaköy, Dereağzı, Gerenkova mahallelerinde yapılması planlanan Sarı Zeybek Jeotermal Enerji Santrali (JES) ile ilgili “ÇED olumlu” kararının ikinci kez iptaline karar verdi. Karar dört yıldır mücadele veren bölge halkını sevindirdi.

Latif SANSÜR

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Aydın'ı ilçeleri, mahalleleriyle teslim alan JES'lere karşı yöre insanlarının verdiği bir mücadele daha vatandaşların lehine olumlu sonuçlandı. Aydın 1. İdare Mahkemesi Kızılcaköy, Dereağzı ve Gerenkova mahallelerini kapsayan alanda JES yapılmasına karşı dört yıldır verilen mücadelede yöredeki vatandaşları, çevreciler ile sivil toplum örgütlerini ikinci kez haklı buldu. Mahkeme, Kızılcaköy Çevre ve Dayanışma Derneği tarafından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na açılan davada JES ile ilgili “ÇED Olumlu” kararının ikinci kez iptaline karar verdi. Mahkeme, atadığı bilirkişi heyetinin hazırladığı rapora yapılan itirazı ret ederek, ret kararını rapordaki bilimsel tespit ve gerekçelere dayandırdı.

RİSK VE ETKİLER GÖZ ÖNÜNDE BULUNDURULDU

JES Santrali yapılmak istenen 1569-1570 NO’lu parseller için, imar planı konusunda 3 adet kurum görüşünün olumsuz olduğu belirtilen mahkeme kararında, ret gerekçeler ana hatlarıyla dile getirildi. “Projenin uygulanacağı saha ve coğrafya bir bütün olarak değerlendirildiğinde, gerek canlı ve bitki çeşitliliği ve gerekse de Aydın ilinin ve projenin uygulanacağı sahanın tarımsal potansiyeli ile projenin olası etkileri dikkate alındığında anılan risk ve etkiler sebebiyle dava konusu ÇED olumlu kararı işleminde hukuka uyarlık bulunmadığı sonucuna ulaşılmıştır” denilerek itiraz için 15 gün süre verildi.