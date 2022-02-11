Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusu

AKP, MHP ve BBP, gazeteci Ayşenur Arslan'ın Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilgili ifadelerine yönelik Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı suç duyurusunda bulundu.

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Halk TV ekranlarında yayınlanan programında Halil Falyalı cinayetini ele alan gazeteci Ayşenur Arslan, Falyalı’nın kendisini Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile ilişkilendirmesine atıfta bulunarak TMT için “İllegal yapı” ifadelerini kullandı.

ARSLAN ÖZÜR DİLEDİ

Arslan’ın bu sözleri tepki toplamış RTÜK program hakkında inceleme başlattı. Tepkiler üzerine programın ardından Twitter hesabından bir açıklama yap Arslan,

“Dostlarım “yanlış anlaşıldın ama anlatamadıysan özür dile” diyor. Bundan gocunmuyorum ve programda da vurguladığımı yineliyorum: sözlerimi Halk TV'yi susturmak için kullananların dışında, hassasiyetini fazlasıyla hissettiğim herkesten özür diliyorum” ifadelerini kullandı.

Bugün Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ayrı ayrı başvuran AKP, MHP ve BBP teşkilatları ise Ayşenur Arslan hakkında suç duyurusunda bulundu.