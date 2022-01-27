Babacan açıkladı: Yüksek elektrik faturasının asıl sebebi

SÖZCÜ/KONYA Konya’da esnafla bir araya gelen DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan bir taksi durağına misafir oldu. Taksiciler bir ayda iki kat artan elektrik faturalarından dert yandı. Babacan, “Bu fiyat artışının asıl sebebi döviz kurundaki artış. Başka bir şey değil” diye yanıt verdi.

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Taksi durağına gelen elektrik faturasının aralık ayında 800 TL, ocak ayında ise 1600 TL gelmesine tepki gösteren taksiciler, “Bir küçük klima, bir de çay ocağımız var. Bu nedir başkanım? Işık yakmıyoruz” dediler.

“Bu fiyat artışının asıl sebebi döviz kurundaki artış. Başka bir şey değil” ifadelerini kullanan Babacan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Dolar kuru Eylül'de 8,30'du, şu anda 13 buçuk diye seviniyor herkes. Ama 8,30'dan 13 buçuğa artış yüzde 60. Ölümü gösterip, sıtmaya razı etmek. Döviz kurunu kontrol altına almadan bu ülkede enflasyon önlenemez, mümkün değil. 34 sene bu ülkede enflasyon iki, üç haneliydi. Biz enflasyonu iki senede tek haneye düşürdük. Döviz kuru biz teslim aldığımızda 1 buçuk liraydı ta altı sene sonra 1,30'du.”

Babacan ayrıca bir taksicinin “Bu, kişilere mi bağlı?” sorsunu “Kişilere bağlı değil. Dürüst ve işin ehli bir kadro olacak. Bir de yönetirken istişare ile yöneteceksiniz. ‘Ben her şeyi herkesten daha iyi bilirim' dediğinde çuvallıyorsun” diye yanıtladı.

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