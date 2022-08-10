Babacan’a konuşma izni verilmedi, ortalık karıştı

Denizli’de vatandaşlarla buluşan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde halka konuşma yapmak istedi. Etkinlik izninin sadece stant için alındığını söyleyen polis Babacan’a izin vermedi. Kısa süren tartışmanın ardından üstleri ile görüşen polisler konuşmaya müsaade etti.

Selami AYDIN

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DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan Denizli'de vatandaşlarla buluştu. Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinde Kültür Merkezi önünde stant kuran partililer halka aşure dağıttı. Aşure etkinliği için bu alana gelen Babacan toplanan kalabalığa konuşma yapmak istedi. Kürsünün kurulmasından sonra Babacan'ın otobüsten inmesi beklenirken polislerle DEVA partililer arasında tartışma çıktı.

“POLİS İZİN VERMEK İSTEMEDİ”



Sadece stant kurulup, aşure dağıtımı etkinliği yapılacağının beyan edildiğini ve iznin bu yönde alındığını söyleyen güvenlik güçleri, parti otobüsünün bölgeden çekilmesini ve programa uyulmasını istedi. Bu sırada DEVA Partisi Seçim İşleri Başkanı İdris Şahin ile görevliler arasında izin tartışması yaşandı. Polisin alanın trafiğe kapalı olduğunu hatırlatması üzerine Şahin, “İşlemini yapın, cezasını kesin” diye karşılık verdi. Polisin sadece stant izni alındığını hatırlatması üzerine ise; “Otobüs üzerinde miting yapmayacağız. Otobüs sadece burada duracak” yanıtını verdi.

“BİLDİRİMDE BULUNULMADI”



Konuşma için bildirimde bulunulmadığını belirten polisler, alınan izni görmek istedi. Görevli polisler izni inceledikten sonra; “Sadece stant açmak için talebiniz var. Ben gerekli izin almadan bu etkinliğe izin veremem. Burası trafiğe kapalı bir alan. Komisyon kararıyla kapatılmış alan. Burayı izinsiz trafiğe açmıyoruz. Bunu defaten söyledim sizin il başkanınıza. Normal etkinliğiniz burada aşure hayrı ile ilgili stant kurmak, onla ilgili çalışma yapmanı lazım. Bundan başka bir etkinlik söz konusu değildi. Stant dışında bir izin almadıkları için itiraz ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Şahin ise; “Hangi izinden bahsediyorsunuz. Biz size bildirim yükümlülüğümüzü yerine getirdik. Biz otobüsten konuşmayacağız. Biz burada normal etkinliğimizi yapacağız” diye konuştu.

Olay yerinde görevli polisler üstleri ile görüştükten sonra etkinliğin yapılmasında bir sakınca olmadığını belirterek izin verdi. Daha sonra Babacan kürsüye çıkarak konuşmasını yaptı.

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