Babacan’dan Destici’ye ‘kuzu’ göndermesi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara'ın Yenimahalle ilçesindeki semt pazarına giderek vatandaşların sorunlarını dinlendi.

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Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi teşkilatları hafta sonunu Türkiye genelinde kurulan semt pazarlarında vatandaşlarla ve esnafla bir araya gelerek geçirdi.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın durağı ise Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde kurulan Batıkent semt pazarıydı.

Eşi Zeynep Babacan ile pazara çıkan Ali Babacan burada hayat pahalılığından yakınan vatandaşlarla sohbet etti.

‘ORAYA GETİRDİYSEK İNDİRMESİNİ DE BİLECEĞİZ'

Babacan'a “Türkiye'nin ekonomisini bıraktın. Çok zor durumdayız. 2 bin 500 lirayla geçinilir mi?” diye seslenen bir vatandaş, “Dedem öldüğü güne kadar ‘Ağabeyim savaşa gitti, ölüsü de dirisi de gelmedi' diye ağladı. Türkiye'yi kurtarırken dedelerimiz hep beraber savaştı. Türkiye'nin bu duruma gelmesi çok yazık. Umudumuz olmasa hiç yaşamayalım. İstiyoruz seçimi. Oraya getirdiysek, indirmesini de bileceğiz. Sen beceremezsen seni de indiririz. Sen sıcak çorba içerken ben aç kalırsam Allah buna razı gelir mi? Benim komşum aç kalırsa benim vicdanım rahat eder mi buna?” ifadelerini kullandı.

Babacan bunun üzerine “Enflasyon en çok dar gelirli vatandaşlarımızı, emeklilerimizi etkiliyor. Zengini daha zengin, fakiri daha fakir yapıyor.” dedi.

BABACAN'DAN DESTİCİ'YE GÖNDERME

Vatandaşın “Eşim emekli. 2 bin 500 lira alıyor. Elektrik mi verelim, su mu verelim, ekmek mi alalım? Bir de bakanlar çıkıp ‘Soğan ekmeğe talim edin' diyor” sözleri üzerine Babacan, “Bir tanesi de geçen gün ‘Et alamıyorsanız kuzu kestirin' demiş” diyerek BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'ye gönderme yaptı.

‘TARIM POLİTİKASI OLMAYINCA ET PAHALI OLUYOR'

Babacan ayrıca “Avrupa'nın en büyük topraklarına sahibiz. Ülkenin yemyeşil ovaları, dağları, yaylaları var. Ama ülkede tarım politikası olmayınca et bu kadar pahalı oluyor. Her şey dışarıdan ithal” dedi.

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