Bağcılar Belediyesi zabıta alacak

Bağcılar Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere Belediye Zabıta Yönetmeliği hükümlerine göre açıktan atama yoluyla 50 zabıta memuru alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan ilana göre; Adayların, sözlü ve uygulama sınava katılabilmek için başvuru belgelerini 11 – 15 Nisan 2022 tarihleri arasında Bağcılar Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Sınava girmeye hak kazanan adayların listesi 22 Nisan 2022 tarihinde www.bagcilar.bel.tr internet sayfasından ilan edilecek.

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