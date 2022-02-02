Bahadır Erdem: Elektrik zammı AKP ampülünü patlattı

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın 'AKP'den önce mum vardı, gaz lambası vardı, bizden önce haliniz buydu' sözlerine yanıt veren İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, "AKP öncesi herkes korkmadan lambaları ışıl ışıl yakıyordu. Evler şıkır şıkırdı. Şimdi ise millet zamlardan lambaları kapatıp mum yakıyor mum. Elektrik zammı AKP ampulünü patlattı” dedi.

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Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu (TÜGİK) Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada muhalefete yüklenerek, “100 bin megavata Türkiye’nin enerjisini çıkaran iktidar biziz. Sizin hayatınızda sadece mum vardı mum, gaz lambası vardı. Biz ise bunu bu hale getirdik” ifadelerini kullanmıştı.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Bahadır Erdem, Erdoğan'ın bu sözlerine tepki gösterdi. Sosyal medya paylaşımında bulunan Erdem, “Cumhurbaşkanı demiş ki ‘AKP’den önce mum vardı, gaz lambası vardı, bizden önce haliniz buydu’. Yahu AKP öncesi herkes korkmadan lambaları ışıl ışıl yakıyordu. Evler şıkır şıkırdı. Şimdi ise millet zamlardan lambaları kapatıp mum yakıyor mum. Elektrik zammı AKP ampulünü patlattı” dedi.

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