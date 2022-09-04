Bahçeli: Amacımız Erdoğan’ı yeniden Cumhurbaşkanı seçmek

MHP lideri Bahçeli, ilk mitingini Sivas'ta düzenledi. Halka seslenen Bahçeli, "Amacımız Recep Tayyip Erdoğan'ı büyük bir farkla yeniden Cumhurbaşkanı seçmektir. Gayretimiz budur" dedi.

Orhan BOZKURT

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 2023'te yapılacak olan seçimler kapsamında ilk mitingini Sivas'ta düzenledi. “2023'e Doğru: Aday Belli, Karar Net” sloganıyla Sivas'ta halkın karşısına çıkan Bahçeli, konuşmasında, “2023'te adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de vekil sayısı ile çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir” dedi.

“1923'ÜN RÖVANŞINI 2023'TE ALMAK İÇİN TUZAK KURUYORLAR”

MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Sivas'ta düzenlenen mitingde yaptığı konuşmadan öne çıkanlar şöyle:

“2023 yılında yapılacak ve milletvekili genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas' ta başlatıyoruz. Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Arkamızda cumhuriyetin asırlık birikimi, önümüzde şehitlerin kahramanlığı, gönlümüzde kardeşliğin emsalsiz birliği var.

Bizim derdimiz dert ettiğimiz mesele başkadır. Derdimiz milli bekâmız ve egemenlik haklarımızdır. Mandacılar bir kez daha harekete geçmiştir. Zaman değişse de oyun, senaryo aynıdır. Alçaklığın şemasında değişiklik görülmemiştir. 1923'ün rövanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar.

“2023'TE ADAYIMIZ BELLİ, KARARIMIZ NETTİR”

6'lı masaya hesap soracak mısınız? Bu evet'ler zalimlere, zillete düşenlere ve müessir bir tokattır. Fazla söze gerek yok. Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldir. İrademiz önümüzü aydınlatıyor, şevkimizi artırıyor. 2023'te adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içindekiler varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet alsınlar. Milletimize nasıl gelecek vaad ettiğimiz apaçık ortadadır. Gizleyecek saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacak sıkılacak hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yana, halktan, hakikatten yanayız.

“HEDEFİMİZ SAYIN RECEP TAYYİP ERDOĞAN'I AÇIK ARA FARKLA TEKRAR CUMHURBAŞKANI SEÇİLMESİ”

Vakit yaklaşmakta, çember daralmaktadır. Cumhurbaşkanı adayımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, TBMM'de vekil sayısı ile çok güçlü bir MHP grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir.

“KILIÇDAROĞLU EMPERYALİZMİN KILICINI SALLIYOR”

Demem odur ki zillet ittifakı yalandır, yozlaşmadır. Samimiyetleri sahtedir. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temeli kazmakla meşguldür.

FETÖ'ye karşı hiçbir tepkisi bulunmamıştır, terörle mücadeleye partisi ile hayır demiştir. Tezkereye hayır diyen HDP ile birlikte CHP’dir. Kılıçdaroğlu valileri tehdit ediyor, otomobil almayın diyerek isyana teşvik ediyor. Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor. Diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor.

“ENFLASYON CANAVARININ BAŞI MUTLAKA EZİLECEK”

Zillet İttifakı siyasi felç geçiriyor, ne yapacaklarını bilmiyorlar. Sözleri asılsız, niyetleri kötüdür.

Enflasyon canavarının başı mutlaka ezilecek. Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişi ile Türkiye'ye destek olacağız. Cumhur İttifakı çiftçinin, memurun, emeklinin, mazlum gönüllerin can beraberidir. Bizde yalan yok gerçek vardır. Cumhur İttifakı'nın adayı belli, kararı nettir. Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ile yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir.

Türkiye dünya üzerinde istikrar anıtı gibi yükselmektedir, Türkiye'nin yarınları aydınlıktır.

“BUGÜN BİZ KONUŞTUK SİZ DİNLEDİNİZ, 2023’TE SİZ KONUŞUN CİHAN DİNLESİN”

2023 ve takip eden yıllar Türkiye'nin dev gibi ayaklandığı yıllar olacaktır. Cumhur İttifakı Türk milletine hizmetkarlıkta inanmışlıktır. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Bizim çetelere, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kiralık kalemlere tavizimiz kesinlikle olmayacaktır. Çağrımız bu bayrak bizim diyen herkesedir.

Azınız çok eksiğiniz tamam olsun inşallah. Bugün biz konuştuk siz dinlediniz, 2023'te siz konuşun cihan dinlesin.

MHP'nin “2023’e Doğru: Aday Belli, Karar Net” temalı mitingleri Bursa, Kayseri ve Erzurm illeri ile devam edecek.”

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