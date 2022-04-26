Bahçeli’den HDP’li Paylan’a sert tepki: Müptezel

TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendiren MHP lideri Bahçeli, HDP Milletvekili Garo Paylan'ın Ermeni soykırımının tanınması teklifine sert tepki gösterdi. Bahçeli, "TBMM'de HDP'li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiştir. TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı yer almaktadır. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM'de yer alması hepimiz adına zuldür" dedi.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

“BU KAYNAKLAR TÜKENMEDİKÇE GÖZYAŞLARI DA SONA ERMEYECEKTİR”

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları:

* MHP ve Cumhur İttifakı milletimizin bekası için önemli bir görevle karşı karşıyadır. Maruz kaldığımız tehditler, küresel senaryoların bölgemizde gösterime sokulan sahnesinden başka bir şey değildir.

* Milli çıkarlarımızı sömürge hesaplarına, egemen güçlerin inisiyatiflerine teslim etmek isteyenler faal haldedir.

* Petrol, gaz, su paylaşılacak toprak bitmedikçe savaşlar da bitmeyecektir. Bu kaynaklar tükenmedikçe gözyaşları da sona ermeyecektir.

* Kaybedenler tarihin her devrinde olduğu gibi mazlumlardır. Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin parçalamanın bugünkü bahanesidir.

* Afrika’nın bir ucundan Asya’nın bir ucuna kadar milyarlarca insan bir lokma ekmek ve haysiyet mücadelesi için canını dişine takacaktır.

* Bugün milyarlarca insan kendi emeğiyle ayakta durmalı, huzur içinde yaşamalı. Sahip olduğu kaynakları refahı için kullanmak istemeli. Kaldı ki bu istek haklıdır ve meşrudur.

* Terörizm büyük ve bereketli toprakları sömürmenin, parçalamanın bugünkü halidir. Bunun adı 19. yy’da şark meselesiydi. Terörizm aynı zamanda hedef ülke ya da ülkelerin içişlerine karışmaktır.

* Bunları zaman için de fiilen ele geçirmenin de gerekçesi olarak değerlendirilmiştir. Bugün bunun adı da medeniyet götürmektir.

“TÜRKİYE GERİ DÖNÜLMEZ BİR YOLDADIR”

* Adına bazen terörizmi önlemek, bazen barış getirmek denen küresel baskı ve dayatma mekanizması sürekli canlı tutulmaktadır. Terörizm büyük ve bereketli toprakları parçalamanın bugünkü bahanesidir. Bunun adı 19 yüzyılda şark meselesiydi.

* Milletiyle birleşip küresel yağmaya direnen liderler ve hükümetler indirilmek istenmektedir. Milli egemenliğe dayanan demokratik yönetimlerin dış müdahalelerle tasfiyesi artık hayaldir. Bu aşamada bilhassa Türkiye geri dönülemez bir yoldadır.

* 1954 yılında elim bir uçak kazasında hayatını kaybeden merhum Remzi Oğuz Arık hocamız der ki “Vatan alalede bir toprak parçası değildir. Müsterek tarih toplumları millet yapar. Toprak çiğnene çiğnene vatan olur”

“TÜRK MİLLETİ SON SÖZÜNÜ MALAZGİRT’TE SÖYLEMİŞTİR”

* Türk milleti son sözünü Malazgirt’te söylemiş, vatan sedasını can pahasına üflemiştir. O günden bugüne vatan tektir, adı Türk’tür. Binlerce yıldır millet tektir, adı Türk’tür. Bunun dışında her aratış maceradır. Dün işgalciler denize süpürülmüştü, bugün ise teröristler görüldükleri her yerde gömülmektedir.

* Cumhuriyetin 100. yıldönümünde terör belası Türk milletinin makus talihi olmaktan kesinlikle çıkarılacaktır. Terörün kaçacağı yer kalmamıştır. Teröristlerin ülkemize sızma sahaları kapatılmıştır.

* Pençe-Kilit harekatıyla bu bölgede de bayram temizliği yapılmaktadır. PKK/YPG için emniyetli hiçbir bölge yoktur. Bölücü terör örgütü psikolojik yıkım içindedir. Hainler nerede barınıp saklanıyorsa meşru hedef orasıdır ve hepsinin sonu gelmiştir.

* Hava harekatları ile terör örgütünün hayat damarları kesilmiş ve koparılmıştır. Terör elebaşları nokta operasyonlarla imha edilmiştir.

“TÜRK MİLLETİ BU CANİLERİ AFFETMEYECEKTİR”

* 17 Nisan 2022 tarihinde Pençe Kilit Harekatı başlatılmıştır, terör barınakları yerle bir edilmiştir. Hainler başlarını mağara deliklerinden çıkaramaz hale gelmişlerdir. Terör elebaşlarının cezalandırılacakları günler uzakta değil. 270 kilometre uzunluğundaki alan A’dan Z’ye güvenliğe kavuşturulacaktır.

* Terörist Duran Kalkan operasyonların devam etmesi halinde sözde savaşı şehirlere taşıyacağını söylemiştir. İnanıyor ve kahramanlarımıza güveniyorum ki başta bu terörist Kalkan olmak üzere terör elebaşlarını cezalandıracakları günler uzakta değildir.

* Bir yiğidimiz Türkiye’yi tehdit etmeye kalkan hainlerin ya leşini yere serecek ya da başlarına çuval geçirerek Türk adaletine teslim edecektir. Şerefini kaybetmiş bir insan yaşayan ölüdür. Türk milleti bu canileri affetmeyecektir.

* Teröristlerden 8’inin Ermeni, 5’inin Fransız, 7’sinin ABD’li, 5’inin İngiliz 3’ünün Alman olduğu anlaşılmıştır. Terörle mücadele koynunda haç taşıyanlara karşı hilalin duruşudur. Terörle mücadele, batıya hizmet edenlere karşı hakkın teslim olmaz ruhudur. Bunlara destek olan namertler de aynısıdır.

“TÜRK MİLLETİNİN EKMEĞİNİ YESE DE GAVURUN KILICINI SALLAMAKTADIR”

* Zillet ittifakı iyice yoldan çıkmış, istikametini şaşırmıştır. 6+1 formatında 3. kez toplanan partilerin ortak açıklamasının Türkiye’nin anlayışla bağdaşan bir yanı var mıdır? Tarihsel emanetlerimize bağlılık zillet ittifakı açısından söz konusu mudur?

* Zillet ittifakı Türk milletinin ekmeğini yese de gavurun kılıcını sallamaktan rahatsızlık duymuyor. Kimin adına siyaset yaptıklarını bilmeyen yok. Toplanıp toplanıp dağılıyorlar. Her biri kendine yontuyor.

* Birbirine kazık atıyorlar, tuzak kuruyorlar, dedikodu yapıyorlar, sonra dönüp birbirlerinin gönlünü almaya çalışıyorlar. Bunların dilinde şehitlerimize rahmet yok, teröristlere tepki yok, gelecekle ilgili umut yok, yüzlerinde meymenet yok.

* Zillet ittifakının müşahidi yabancı ülkelerin Türkiye’deki sefirleridir. Zillet ittifakı Türkiye’nin tarafında değildir, yol haritaları muğlaktır. Zillet ittifakının tarafı Türk milletinin önüne konulmuş takozdur.

“KILIÇDAROĞLU’NU ŞAHSEN UYARMIŞTIM”

* CHP Genel Başkanı ise hangi provokasyonu servis edeceğini şaşırmış durumdadır. Kılıçdaroğlu’nun beklendiği üzere elektriği kesilmiştir. Elbette olacağı buydu, şahsen uyarmıştım.

Hatta Kılıçdaroğlu’na bütün il teşkilatlarımızın birer kandil göndermesini söylemiştim. Nasıl olsa Kandil’e ümit bağlamıştı, biz de ışık saçan kandili adrese teslim etmiştik. Kılıçdaroğlu ve zillet ittifakı karanlıktır, kumpastır.

* Bazı siyasi odaklar da faturayı ödemek için sıraya giriyor. Bunların hepsi aynı torbadan çıkmış gibidir. Kılıçdaroğlu’nun faturasıyla ilgili iddiası kuyruklu yalandır.

* Kılıçdaroğlu fellik fellik karanlıkları dolaşırken kimse unutmasın ki Türkiye’nin varlık ışığını söndürmeye asla güç yettiremeyecektir. Sayın Kılıçdaroğlu bilmelisin ki Türkiye’yi karanlığa boğamayacaksın.

“HDP’Lİ BİR MÜPTEZEL…”

* Muhterem arkadaşlarım 23 Nisan’ın bir gün öncesinde TBMM’de HDP’li bir müptezel tarafından sunulan kanun teklifinde sözde Ermeni soykırımının tanınması istenmiştir.

* TBMM çatısı altında diasporanın bir ajanı yer almaktadır. Böylesi bir zelilin, böyle bir fitnecinin TBMM’de yer alması hepimiz adına zuldür.

* Bu kokuşmuş milletvekilinin kimlerle dayanışma içinde yer aldığı ortadadır. TBMM, gözümüzün içine baka baka Türk milletine soykırımcı diyenlerin barınacağı bir mekan asla değildir.

* 1915 olaylarının içyüzünü, perde arkasını saptırmak bir defa tarih suçudur, Türk milletine saygısızlıktır. Bu sözde soykırımı tanıyan varsa yeri ve adresi TBMM olamaz, olmamalıdır.

* HDP’li bölücü milletvekilinin teklifine CHP’de sadece ‘herkes kendi işine baksın’ gibi bir eleştiri gelmiştir. Bu sadece hadsizlik değildir. Bize göre şerefsizliğin daniskasıdır.

* CHP’li bir milletvekili de sözde soykırım yalanının peşine takılmıştır. Sayın Kılıçdaroğlu elektrikle ilgili konuştuğun kadar sözde soykırımla ilgili konuşacak mısın?