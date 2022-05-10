Bahçeli: Türkiye yol geçen hanı, sığınmacı kampı değildir

TBMM'deki grup toplantısında gündemi değerlendiren Bahçeli'nin hedefinde 'sığınmacı polemiği' vardı. "Türkiye yol geçen hanı, sığınmacı kampı değildir" diyen Bahçeli "Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı, istismara açık bir yanı haline gelmiştir. Önü arkası hesaplanmadan atılacak her adım toplumun sinir uçlarını tahrip ve tahriş edecek her şey doğrudan uçuruma gidecektir." ifadelerini kullandı.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Bahçeli’nin konuşmasından satır başları şöyle:

İMAMOĞLU’NA SERT ELEŞTİRİ

* Aylardır devam eden Cumhurbaşkanı adayının kim olacağı sorusuna henüz kalıcı bir cevap verilebilmiş değildir. Zillet ittifakı partileri birbirine çalım atmayı, minder dışına itmeyi, zorda bırakmayı adeta meslek edinmişlerdir. CHP’de hayır yoktur, umut yoktur.

* Kılıçdaroğlu’nun aday olma isteği, aday gösterilme iştahı her seferinde yeni bir karşı duruşla kırılmaktadır

* İBB başkanının bayramda tura çıkıp Trabzon ve Rize’de belediye bütçesiyle dar katılımlı mitingler düzenlemesi ortamı tekrar kızıştırmış 6+1 formatlı masaya bası kurmuştur.

* Bizim anlayamadığımız can alıcı husus bu belediye başkanının hangi şehrimizin siyasi sorumluluğunu üstlenmiş olduğudur.

* Otobüse doldurduğu gazetecilerle bu belediye başkanı nereye gidiyor. Hangi siyasi ve gizli ilişkilerin peşinden sürükleniyor doğrusu merak içindeyiz. İstanbul’un şehremini Karadeniz’de ne aramaktadır.

* İstanbul’u yüz üstü bırakması hangi ahlaka sığmıştır? Şehrini bırakarak vızır vızır gezmesi hangi akla hizmettir? İBB Başkanı cumhurbaşkanı adayı olma isteğindeyse karşımıza çıkıp mertçe itiraf etsin ki biz de ona göre muamele edelim.

“ERDOĞAN YENİDEN VE AÇIK FARKLA SEÇİLECEKTİR”

* Bizim tespitimiz nettir, İstanbul İstanbul olalı böylesi bir zillet ve hezimet ne görmüş ne yaşamıştır. Asıl vız gelip tırıs gidecek şahıs İmamoğlu’dur. İradesi de ipoteklidir. İstanbul ziyan edilmiştir. İstanbul kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Bu kara leke parti yönetimi ve belediye başkanının alnına kazınmıştır.

* CHP’de sular durulmaz, fırtına dinmez, fitne bitmez. Çünkü CHP kulislerin, menfaat yarışlarının partisidir. Zillet ittifakı kimi aday çıkarırsa çıkarsın 2023 yılının Haziran ayında sandıktan volkan ağzı gibi fışkıracak, sel olup taşacak irade Cumhur İttifakı’dır. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan da yeniden ve açık ara farkla seçilecektir.

* Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır, seçimlerin erkene alınması gibi bir durum söz konusu olmayacaktır. Türk milleti verir oyunu sağlam iradeye, bozar alayını inceden inceye. 2023’te cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü cumhurun muazzam başarısıyla süsleyeceğiz.

“SIĞINMACI MESELESİ ÜLKEMİZİN YUMUŞAK KARNI”

* Türkiye’de bulunan yabancılarla ilgili duygusal yönü ağırlıklı, provokasyon dozajı yüksek kirli malumatlar, gerçek dışı iddialar, çarpıtılmış videolar ve fotoğraflar sosyal medya kanalı ile servis edilmiştir.

* Sığınmacı meselesi ülkemizin yumuşak karnı, istismara açık bir yanı haline gelmiştir. Önü arkası hesaplanmadan atılacak her adım toplumun sinir uçlarını tahrip ve tahriş edecek her şey doğrudan uçuruma gidecektir. Bir tezgah artan ölçüde sahnelenmektedir.

* Elbette Türkiye yol geçen hanı ve sığınmacı kampı değildir. Yabancı düşmanlığı ve ırkçılığı teşvik eden boyunduruk altındaki çevrelerin söz, yazı, açıklama ve tuzaklarına azami derecede uyanık olmak şarttır.

* Demografik özellikler, sosyal doku ve kültürel müktesabat korunmalıdır. Biz gelecek nesillere her anlamda güvenceye kavuşturulmuş bir vatan bırakmak konusunda görevliyiz.

“KOMŞU KOMŞUNUN KÜLÜNE MUHTAÇTIR”

* Sığınmacı sorunu Türkiye’nin uzun yıllar taşıyabileceği, tahammül edeceği bir sorun olmaktan tamamen çıkmıştır. Ancak bu çarpıcı gerçek ülkemizde misafir halde bulunan sığınmacılara cephe açmak, sosyal ve ekonomik hayattan tecrit etmek anlamına gelmemektedir.

* Suriyeli sığınmacılar bugün misafirimizse yarın komşumuz olacaktır. Komşu komşunun külüne muhtaçtır. Türkiye’nin göçe karşı alacağı önlemler, milli siyaset planlaması ile gerçekçi bir boyut kazanmalıdır.

* Bazıları çıkmış sığınmacı sayısını 8 milyon, bazıları da 10 milyon olarak iddia ediyor. Bunların hepsi palavradır. Devletin kayıtları ortadadır. Yapılan son resmi açıklamalara bakarsak ülkemizde 5 milyon 500 bin 690 yabancı bulunmaktadır.

* Bu toplam içinde geçici koruma statülü Suriyeli sayısı 3 milyon 762 bin 686’dır. Ülkemizde 1 milyon 417 bin yabancının ise ikamet izni bulunmaktadır. Bunun yanı sıra düzensiz göçle ülkemize gelenler vardır ve bunların uyrukları bellidir.

* Suriyeliler güvenli ve onur şekilde yurtlarına sevk edilmesi önümüzdeki en önemli konulardan olmalıdır. Düzensiz göçe kesinlikle müsaade edilmemelidir. Suriyeli sığınmacıların ülkelerinden kopuşlarına neden olan iç çatışma ortamı geçer geçmez, sükunet sağlanır sağlanmaz ülkelerine dönüşleri el birliğiyle, hepsinin rızasıyla hayata geçirilmelidir.

* Bugüne kadar Afrin, Azez, Cerablus, Telabyad’a toplamda 490 bin Suriyeli yerleştirilmiştir. Hiçbir sığınmacıyı, hiçbir masumu elinde hançerle bekleyen cellatlara teslim edemeyiz. Bize göre briket evlerin yapımı değerli bir adımdır.

Türkiye’nin yarınlarında sığınmacı sorunu inşallah olmayacaktır. Cumhur İttifakı’nın kararlılığı budur. Türk milleti kapısını açtığı hiçbir mazluma sırt dönmemiş, bundan sonra da dönmeyecektir. Yabancı düşmanlığıyla siyaset yaptığını sananlar gafillerdir.