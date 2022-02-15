Bahçeli: Elektrik ve doğalgazdaki yıkıcı artışların önüne geçmek zorundayız

Partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuşan MHP lideri Bahçeli, Temel gıda fiyatlarında uygulanan KDV indirimine değindi. Bahçeli, "Vatandaşımızın enflasyon altında ezilmesine seyirci kalamayız" dedi. Elektrik faturalarındaki artışa da değinen Bahçeli "Elektrik ve doğalgaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız" diye konuştu.

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin TBMM’deki grup toplantısında gündemi değerlendirdi.

Konuşmasına partisnin Kızılcahamam’daki toplantısını değerlendirerek başlayan MHP lideri Bahçeli’nin gündeminde Ukrayna-Rusya gerginliğinin yanı sıra 6 muhalefet partisi liderinin bir araya geldiği ‘Güçlendirilmiş parlamenter sistem’ toplantısı da vardı.

Muhalefeti sert bir dille eleştiren Bahçeli konuşmasının büyük bir bölümünü de elektrik doğalgaz ve gıda fiyatlarındaki artışa ayırdı.

Gıda ürünlerinde uygulanan KDV oranlarında yapılan yüzde 7’lik indirime değinen ve “Devlet üstüne düşeni yapmıştır” diyen Bahçeli “Beklenen ve yapılması kaçınılmaz olan sektör indirimleriyle temel gıdalardaki fiyat düşüşleri vatandaşlarımıza can suyu olacaktır. Fiyat etiketlerini vatandaşlarımız lehine düzeltmeyenler hakkında gerekli adli ve idari takibat yapılmalı, en ağır cezalar uygulanmalıdır.” ifadelerini kullandı.

Ayrıca elektrik ve doğalgazdaki fiyat artışını ‘yıkıcı’ olarak niteleyen Bahçeli “Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin bu kapsamdaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz” dedi.

MHP A’DAN Z’YE ÇELİK GİBİDİR

Bahçeli’nin satır başları:

* Ne kadar geriye bakarsak o kadar uzak geleceği görebileceğimizin her zaman idrakinde olduk. Kolay yollara sapmadan, zorluklar karşısında yılmadan millete adanmış, ecdada vakfedilmiş, vatan ve bayrağa feda edilmiş bir mücadele şerefi ile siyasetin temellerini oluşturduk.

* Yeri geldi gemilere binip seferlere çıktık, yeri geldi gemileri yakıp ‘Ya yurdum ya da yokum’ anlayışıyla birleştik. Bekamız için her şeyi göze aldık.

* MHP bir millet eseri, bir tarih esenliği, bir inanç esintisidir. Dışımız milletle, içimiz de Allah’a beraberdir. İlkelerimizde taviz vermeden yolumuzda ilerliyoruz.

* MHP, teşkilat kapasitesiyle, fikir kalıbıyla, siyaset kalitesiyle şükürler olsun ki gıpta edilecek bir seviyededir. Milletimizin gönlünde yüksek bir mevki edinmiştir. MHP A’dan Z’ye çelik gibidir. Gelişmelere hakimdir.

* Kötü niyetlilere durgun ve duyarsız kalmayacağız. Memnuniyetle müşaade edilmiştir ki Doğu’dan Batı’ya, Kuzey’den Güney’e teşkilatlarımız diridir.

* Milliyetçi Ülkücü harekette ben yoktur, biz vardır. İkazen hatırlatırım ki ülkücü ülkücünün yurdudur, umududur, uğurudur, vicdan varlığıdır. Fitne ayaklarımızın altındadır.

* Kızılcahamam’da yaptığımız toplantılara katılanlara, il başkanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Biriniz bin olsun, biriniz hepiniz olun. Kalpleri Türkiye sevdasıyla çarpan, bu vatan benim bu millet onurun diyen her kardeşimi bağrıma basıyor, Allah’a emanet ediyorum.

RUSYA-UKRAYNA GERİLİMİ

* Dünya nefesini tutmuş Rusya, Ukrayna arasındaki yüksek tansiyonun ağır sonuçlarına, neden olacağı küresel alaboraya odaklanmıştır.

* ABD’den Avrupa’ya alarm zilleri şiddetle çalmaktadır. Bu iki ülkenin sıcak bir çatışmaya girmesi büyük bir risk ve tehdittir.

* ABD Başkanı Biden’ın dünya savaşı ihtimalini telaffuz etmesi, Covid salgınından çok daha vahim bir tehlikenin ayak sesi, krizin çok geniş bir coğrafyaya yayılabileceğinin ön haberidir. Böylesi bir cinayete hiçbir ülke kalkışmamalıdır.

* Muhatap devlet veya hükümet başkanlarının gün aşırı görüşmeleri, liderlerin telefon diplomasileri, biri biterken diğeri başlayan görüşmeler beklenen yumuşamayı sağlayamamıştır. Rusya Dışişleri Bakanı’nın ‘Müzakereler için ışık görüyoruz’ açıklaması önemlidir.

* Rusya-Ukrayna kutuplaşması yalnızca bu iki ülkenin sorunu olmaktan çıkmış, dünyanın kafa yorduğu bir numaralı gündem konusu haline gelmiştir.

* Bir yanda krizin kademe kademe artışını kışkırtan ülkeler varken, diğer yandan gerginliğinin yatışmasını arzulayan ülkeler bulunmaktadır. Türkiye bu ikinci seçenekte yer alan ülkelerin başını çekmektedir.

* Putin’in arabuluculuk hevesine kapılan Macron’u 4.5 metrelik masanın ucuna oturtması manidar bulunmuştur.

* Biden’ın, Rusya işgal ederse Almanya ile birlikte müdahale ederiz açıklaması, Polonya’ya askeri birlik göndermesi, silah yüklü 14’üncü uçağı indirmesi gerilimi diri tutan marazi adımlardır.

* Ortamı geren ABD, Kiev Büyükelçiliği’ni boşaltmanın yanı sıra vatandaşlarını Ukrayna’dan ayrılmaya çağırmıştır. Ukrayna’da süre gelen panik havasının sürdürülmesi sistematik şekilde ilerletilmektedir.

“FIRSATÇILARA GÖZ AÇTIRILMAMALI”

* Ekmeğin karneye bağlandığı karanlık dönemler milli hafızadan henüz çıkmamıştır. Fırsat düşkünleri, mal ve hizmet fiyatlarını pervasızca arttıranlar, her dönemde milletimizin kasasından, insanımızın kesesinden para kazanmanın ayıbıyla lekelenmişlerdir.

* Nimette en ön saflara geçenler, sırayı külfet alınca hemen saklanmışlar, her zaman geri planda durmuşlar, bununla da yetinmeyip ahlaksız ve haksız kazancın ikmalini hedeflemişlerdir.

* Bugün döviz kuru artınca fiyat etiketlerini gecikmeksizin kabartanlar, döviz kuru indiğinde aynı ihtimam ve iradeyi göstermemişlerdir.

* Bu nedenle ekonomik özgürlüğün yanında, ekonomik adalet, ekonomik ahlak, ekonomik güvenlik ve ekonomik eşitlik kuramsal bir özlemden çıkıp toplum ve millet hayatına nüfuz etmek durumundadır. Fırsatçılara göz açtırılmamalıdır. Stokçuların üzerine gidilmelidir.

“DEVLET ÜZERİNE DÜŞENİ YAPMIŞTIR”

* KDV indirimiyle dünden itibaren, etten peynire, çaydan kahveye, şekerden yemeklik yağlara, meyveden sebzeye, bakliyattan makarnaya, balıktan pirince varıncaya kadar temel gıdaların fiyatları yüzde 7 ucuzlamıştır.

* Bu ürünlerin enflasyon sepetinde ciddi bir ağırlığı olduğu malumlarınızdır. Alınan bu önemli karar inanıyorum ki vatandaşlarımıza nefes aldıracaktır. Devlet üzerine düşeni yapmış, sorumluluk sırası ekonomik aktörlere gelmiştir.

* Beklenen ve yapılması kaçınılmaz olan sektör indirimleriyle temel gıdalardaki fiyat düşüşleri vatandaşlarımıza can suyu olacaktır. Fiyat etiketlerini vatandaşlarımız lehine düzeltmeyenler hakkında gerekli adli ve idari takibat yapılmalı, en ağır cezalar uygulanmalıdır.

“VATANDAŞIMIZIN ENLASYONA EZDİRİLMESİNE TAHAMMÜL EDEMEYİZ”

* Nimet-külfet dengesinin kurulabilmesi için herkesin, her sektörün taşın altına elini koyması şarttır, acil bir ihtiyaçtır. Vakit empati yapma, erdemli hareket etme vaktidir. Enflasyonla savaş milli seferberlik ruhunun refakatinde geniş bir katılımla icra ve idame edilmelidir.

* Bu canavarın kafasının ezilmesi milletimizin temel arzusudur. Hiçbir şart altında vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmesine tahammül edemeyiz, buna seyirci kalamayız. Hayat pahalılığının yükü altında tek bir insanımızın yaşamasına göz yumamayız, böylesi bir haksızlığı kabul ve tasvip edemeyiz.

* Yüksek elektrik ve doğal gaz faturaları ile artan gıda fiyatlarının insanımızın umutlarına gölge düşürmesine, ısınmalarına ve beslenmelerine ket vurmasına sessiz duramayız. Bize göre makul sızlanmalara, meşru yakınmalara, haklı taleplere şüphesiz kulak verilmelidir.

“ELEKTRİK VE DOĞALGAZDAKİ YIKICI ARTIŞIN ÖNÜNE GEÇMEK ZORUNDAYIZ”

* Bilhassa elektrik ve doğal gaz fiyatlarının yıkıcı artışlarının önüne geçmek zorundayız. Hükümetin bu kapsamdaki çalışmalarını takdirle karşılıyor, üzerimize ne düşüyorsa yapacağımızın sözünü veriyoruz.

* Milletimiz ne istiyorsa onun yanında duracağız. Milletimiz neyden şikâyet ediyorsa onun karşısında yerimizi alacağız. Yüreğimiz milletle beraberdir. İrademizin yegâne kaynağı aziz millet varlığıdır.

* Son günlerde elektrik faturalarındaki yüksek tutarlar vatandaşlarımızı bildiğiniz üzere çok fazla rahatsız etmiş, sanayi tesislerimiz, özel sektör kurum ve kuruluşlarımız da bu rahatsızlığa ortak olmuşlardır.

* Elektriği satan dağıtım şirketleri olmayıp görevli tedarik şirketleridir. CHP yönetiminin iddia ve ithamları asılsızdır, cahilcedir. Görevli tedarik şirketlerinin tarifeleri EPDK tarafından belirlenmektedir.

* Bu kurum, tarife düzenlemesini yeni baştan ele almalıdır. Elektrik piyasasında uygulanan tarife yapısı gereğince işletme harcamalarının EPDK tarafından o yıl harcama tutarı altında kalması durumunda dağıtım şirketi kar, üzerinde kalması halinde zarar etmektedir.

* Bundan dolayı özel şirketler karlılık artırmak için yan yollara tevessül etmektedir. Bakımların zamanında yapılmaması, arızalara belli bir gün geçmeden müdahale edilmemesi gözümüze çarpan bazı aksaklıklardır.

* Isparta’da yaşanan kesintilerin asıl sebepleri burada aranmalıdır. Bize göre denetim yetkisi TEDAŞ’a tekrar verilmelidir. Dağıtım şirketlerinin içinin boşaltılmasına müsaade edilmemelidir.

* Elektrik dağıtımının devlet eliyle yapılması, vergi yükünün azaltılması sorunları hafifletecektir. Elektriğin üretiminden dağıtımına kadar her aşama hukuk sınırları içinde vatandaşımızın refahı gözetilerek takip edilmelidir.

“KILIÇDAROĞLU’NUN ELEKTRİĞİ DERHAL KESİLMELİDİR”

* CHP Genel Başkanının fatura ödemeyeceğim sözü yasadışı bir eylemin, sivil itaatsizlik kılıflı bir isyan teşebbüsünün, siyasi bir hezeyanın mahsulüdür. Ödemezse sonucu bellidir. Elektriği derhal kesilmelidir.

* CHP Genel Başkanına öncelikle HDP’nin destek vermesi kirli ilişkiler ağını bir kez daha somutlandırmıştır. Fatura ödemem çıkışı bir protesto değil provokasyondur.

* Elbette Kılıçdaroğlu’nun karanlıkta kalması istemeyeceğimiz bir durumdur. Yeni adımlar atacağından bahsetmişsin, layık olduğun cevabı hemen alırsın.

* CHP Genel Başkanı, Kandil’e uzak ve mesafeli hiç değildir. CHP’nin trafosu, ana şebekesi Kandil’dir. Türk milleti teröristlerin Kandil’ine Türk bayrağını dikecek, Kılıçdaroğlu’nun Kandil’ini de başına geçirecek.

* Ne CHP ne de diğer zillet paydaşlarının küresel konular hakkında tek kelime ettiklerine şahit olan yoktur. Bunların işi gücü masa etrafında ömür tüketmektir.

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