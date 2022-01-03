Bahçeşehir Gölet projesi için Danıştay’dan bozma kararı

İmar planları ve ruhsatları mahkeme kararı ile iptal edilen Bahçeşehir Gölet projesi için belediye başkanına verilen satış yetkisi kararıyla ilgili de yeni bir gelişme yaşandı. Satış yetkisinin iptali için açılan davayı reddeden mahkemenin kararı, Danıştay tarafından bozuldu.

Özlem GÜVEMLİ

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İstanbul'da Başakşehir Belediyesi'ne ait olan ‘gölet, spor, turizm ve rekreasyon’ fonksiyonuna sahip Bahçeşehir gölet bölgesindeki yeşil alanı betonlaştıran ticari projenin imar planları, ihale için belediye başkanına yetki verilmesi kararı, ihale ve ruhsatlara karşı açılan davalar 2015 yılından beri sürüyor. Bu süre içinde proje tamamlanıp dükkanlar faaliyete geçti ancak yargıdan ardı ardına iptal kararları gelmeye başladı.

İmar planları ve ruhsatlar için verilen iptal kararlarının ardından Danıştay 8. Dairesi de 13 Ekim 2021 tarihli kararı ile satış için belediye başkanına verilen yetki kararına karşı açılan davayı reddeden İstanbul 6. İdare Mahkemesi'nin kararını ikinci kez bozdu.

SÜREÇ NASIL GELİŞTİ?

CHP'li belediye meclis üyeleri, 2015 yılında belediyeye ait parsellerin hasılat paylaşımı yöntemi ile satılarak değerlendirilmesi için belediye başkanına yetki verilmesine ilişkin Başakşehir Belediye Meclisi kararının iptali istemiyle dava açtı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, meclis kararında usul ve hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle 2016 yılında davayı reddetti. Danıştay 8. Dairesi, aynı yıl kararı bozdu. İstanbul 6. İdare Mahkemesi, 2017 yılında verdiği karar ile davanın reddi yönündeki ilk kararında ısrar etti.

Dosya İdari Dava Dairesi'ne gitti. 2019 yılında dosya, meclis kararının satışa ilişkin kısmına yönelik temyiz incelemesi yapılmak üzere tekrar Danıştay 8. Dairesi’ne gönderildi.

“İMAR PLANLARI İPTAL EDİLDİ, TEKRAR DEĞERLENDİRİLSİN”

Danıştay 8. Dairesi’nin son kararında da; projenin dayanağını oluşturan imar planlarının mahkeme kararı ile iptalinin 2017 yılında kesinleştiğini aktarılarak “Oluşan yeni hukuki durum dikkate alınarak ve bahse konu projenin içinde yer alan diğer parseller yönünden de açılmış herhangi bir davanın var olup olmadığı araştırıldıktan sonra mahkemece yeniden karar verilmesi gerekmektedir” denildi.

İstanbul 6. İdare Mahkemesinin temyize konu kararının tekrar bozulmasına hükmeden mahkeme, dosyayı yeniden bir karar verilmek üzere ilk mahkemesine gönderdi.

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