Bakan Akar: Karadeniz bir barış denizi olarak kalmalı

NATO Savunma Bakanları Toplantısı kapsamında düzenlenen "NATO Nükleer Planlama Grubu" oturumuna katılan Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, sonrasında Romanya Savunma Bakanı Vasile Dincu ile bir araya geldi. Bakan Akar, Karadeniz'in bir barış denizi olarak kalmasının ve Montrö rejiminin korunmasının önemli olduğunu vurguladı.

Sozcu.com.tr

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NATO Karargâhındaki görüşmede ikili ve bölgesel güvenlik ve savunma konuları ile savunma sanayisinde iş birliği imkânları ele alındı.

Savunma Bakanlığı görevine atanmasından dolayı Bakan Dincu’yu tebrik eden Bakan Akar tarafından görüşmede;

– Romanya’nın Türkiye’nin önemli bir müttefiki olduğu,

– Türkiye ve Romanya arasında askerî eğitim ve diğer iş birliği alanlarında atılacak adımların bulunduğu,

– Karadeniz’in bir barış denizi olarak kalmasının ve Montrö rejiminin korunmasının önemli olduğu vurgulandı.

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