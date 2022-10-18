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Bakan Dönmez’den ‘Bartın’ açıklaması: Aykırılık bulunmadı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, TTK'nın yatırımının yüzde 33'ünün iş sağlığı ve güvenliğine ayrıldığını, tesiste düzenlemelere aykırılık bulunmadığını bildirdi.

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Bakan Dönmez’den ‘Bartın’ açıklaması: Aykırılık bulunmadı

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