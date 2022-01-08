Bakan Karaismailoğlu: Biraz görüp örnek alsınlar Ankara Belediyesi’nde çalışanlar

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Ankara bizim için çok kıymetli. Ankara'ya yakışan bir Yargıtay binası ve ona yakışan bir kavşak gerekiyordu. Ona yakışan kavşağı 4 ayda bitirdik. Biraz görüp örnek alsınlar Ankara Belediyesi'nde çalışanlar. Kafaları oraya basmıyor, başka şeylere basıyor kafaları. Sosyal medyada bunları paylaşabilirler, iyi yaptıkları iş o ya" dedi.

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Antalya’nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi’nde bir otelde 3 gün sürecek olan AKP Ankara İstişare Toplantısına katıldı. Toplantıya AKP milletvekilleri, AKP Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

KANAL İSTANBUL AÇIKLAMASI

Gelişen dünyada artan ticaret hacmine hazırlıklı olmak gerektiğini söyleyen Bakan Karaismailoğlu, şöyle konuştu:

* Avrupa ile Çin arasında yıllık 710 milyar dolarlık ticaret hacmi var. Buradan pay almak için planlarımız var. Gelişen ve değişen Afrika tüm dünyanın gözbebeği. Mevcut koridorların üzerine oluşacak yeni koridorlar çok önemli. Ticaretin yüzde 90’ı denizyolu ile taşınıyor.

* 12 milyar ton olan dünya ticaret hacminin 230 yılında 25 milyar tona çıkması bekleniyor. Bu harekete hazırlıklı olmamız gerekiyor. Montrö Boğazlar Sözleşmesi yapıldığında İstanbul’dan 3 bin gemi geçiyordu, 2050 yılında 78 bin geminin geçmesi bekleniyor. Bunu ne Marmara ne İstanbul kaldırabilir. Kanal İstanbul tamamen bu ihtiyaçtan doğmuş alternatif bir su yoludur.

“KAPATIP HATIRLATMAK LAZIM”

Yap-işlet-devret projeleri ile ilgili konuşan Bakan Karaismailoğlu, şu ifadeleri kullandı:

* En faydalı teklifi kim veriyorsa o alıyordur. Bunlardan birisi Avrasya Tünelidir. 1.25 milyar dolarlık bir yatırım bedeli vardı. Bu projenin bir işletme süreci var. Burası biteli daha 4 yıl oldu bu süreçte 8 milyar lira tasarruf sağlamıştır.

* İşletmecinin süresi 20 yıl ama bu projeler yıllarca Türkiye’ye hizmet edecekler. 2002 yılında İstanbul’da sadece Boğaz Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü vardı.

* Üstüne Marmaray, Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü geldi. Bunlar yapılmasaydı ne olurdu. Aslında bir gün bunları kapatıp hatırlatmak lazım olmasaydı ne olurdu diye. Olmasaydı kilitlenen bir İstanbul olurdu.

“KAFALARI ORAYA BASMIYOR”

Ankara’ya yapılan yatırımları anlatan Bakan Karaismailoğlu, “Ankara bizim için çok kıymetli. Ankara’ya yakışan bir Yargıtay binası ve ona yakışan bir kavşak gerekiyordu. Ona yakışan kavşağı 4 ayda bitirdik. Biraz görüp örnek alsınlar Ankara Belediyesi’nde çalışanlar. Kafaları oraya basmıyor, başka şeylere basıyor kafaları. Sosyal medyada bunları paylaşabilirler, iyi yaptıkları iş o ya” dedi. DHA

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