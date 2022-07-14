Bakan Koca duyurdu: Hastanelerde yeni güvenlik uygulamasına geçildi
Hastanelerde sağlık çalışanlarına yönelik artan şiddet olaylarının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Koca, " Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi" ifadesini kullandı.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesaplarından şu paylaşımı yaptı:
* Sağlık kurumlarımızın güvenliği için, giriş kapılarından başlayarak ivedilikle yapılacak işlerimiz var.
* Kapı Güvenlik Sistemleri kurularak, 24 hastanemizde daha, yeni güvenlik uygulamasına geçildi. Sistem, hızla ülke geneline yayılacak.