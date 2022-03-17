Bakan Kurum: Avrupa’da 6’ncı, Dünya’da 13’ncüyüz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Enerji kaynağının sayısını artıracağız. Şu an yapmış olduğumuz projeler de Avrupa’da 6’ncı, Dünya genelinde de 13’ncü olan bir ülkeyiz" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen İngiltere-Türkiye Yeşil Finansman Konferansına katıldı. Kurum konferansın ardından yaptığı açıklamada, “Londra Belediye Başkanının ev sahipliği yaptığı bu güzel mekanda, Türkiye ve İngiliz hükümetinin ortaklaşa düzenlemiş olduğu bu konferansı finans desteğini daha da fazla arttırmak adına düzenliyoruz” dedi.

“DESTEKLERİYLE SÜRECİ YÖNETİYORUZ”

Söz konusu konferansın birçok sektör adına önemli olduğunu ifade eden Kurum, “Bu konferansta bilgi, beceri, tecrübe paylaşımlarının yer aldığı ve finans kuruluşlarıyla, yatırımcı kuruluşlarının bir arada olduğu, İngiliz hükümetinin de nezdinde, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı ve Londra Belediye Başkanın destekleriyle bu süreci yönetiyoruz” dedi.

“GÜÇLÜ BİR ŞEKİLDE TEMSİL EDİYORUZ”

Türkiye'nin konferansa geniş katılım sağladığını aktaran Kurum, “Türkiye olarak, Hazine ve Maliye Bakanımız, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız, diğer bakanlıklarımız ve yardımcılarımız, belediye başkanlarımız ve özel sektörden sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcileriyle ülkemizi güçlü bir şekilde burada temsil ediyoruz” dedi.

Kurum, “İklim değişikliğiyle mücadele kapsamında yeşil finansmana erişim noktasında ilave fırsatları ve projeleri burada değerlendireceğiz. Yaptığımız müzakere çerçevesinde 3 milyon 157 bin dolarlık bir finansmanı ülkemize kazandırdık” ifadelerini kullanarak, “3 yıl içerisinde enerji, ulaşım, tarım, çevre ve şehircilik sektöründe de yerel yönetimlerde iklime uyum anlamında bu finansmanı kullanıyor olacağız” dedi.

“2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda adımlarımızı daha da kararlı atıyor olacağız”

İlave finansman ve projelerin istişare edildiğini belirten Kurum, “Buradan çıkacak neticeler çerçevesinde de Cumhurbaşkanımızın ortaya koymuş olduğu 2053 net sıfır emisyon hedefi doğrultusunda adımlarımızı daha da kararlı atıyor olacağız” dedi.

“LATİFESİNİ YAPMIŞTIM”

2021 Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı Başkanı Alok Sharman ile birebir görüşmesine değinen Kurum, “Birebir gerçekleştirdiğimiz toplantıda ise Alok Sharman'a ‘Güneş çıktığı zaman Londra'da insanlar, parklara bahçelere çıkıyorlar' latifesini yapmıştım” ifadelerini kullanarak, “Biz ise ülke olarak ciddi anlamda güneş alan bir ülkeyiz. Kurulu gücümüzün yüzde 55'i yenilenebilir enerji kaynaklarından alıyoruz. Bugün ise çok önemli bir süreç yaşıyoruz” dedi.

“DÜNYADA 13’ÜNCÜYÜZ”

Rusya-Ukrayna krizi ile birlikte milli enerji politikasının ne kadar önemli olduğunun ortaya çıktığını aktaran Kurum, “Bu sürece Avrupa hazırlıksız yakalanmıştır. Biz onlara latife ile güneşleri olmadığını söyledik. Onlar da deniz üzerinden elde edilen rüzgar enerjisi kaynaklarından yararlanıyorlar. Bizler de bu enerji kaynağının sayısını artıracağız. Şu an yapmış olduğumuz projeler de Avrupa'da 6'ncı, Dünya genelinde de 13'ncü olan bir ülkeyiz” dedi.

“217 FARKLI KARARIMIZ VAR”

Konferansta çok önemli neticeler ve kararlar aldıklarını ifade eden Kurum, şunları söyledi;

*217 farklı kararımız var. Enerji alanında ise milli enerji politikasını ortaya koyacağız. Ulaştırma Bakanlığımızın, bundan sonraki mikro mobiliteye önem verdiği, demiryollarının sayısının artırıldığı, ulaşımda ve ticarette daha fazla kullanıldığı bir politika olacak.

*2023'te çıkacak olan elektrikli otomobilimiz ile birlikte, hibrit araç ve elektrikli araç kullanılması yönünde çalışmalarımızı artıracağız.

*Tarım alanında ise suyun daha tasarruflu kullanıldığı, daha çok ürün elde edildiği yöntemlerin ortaya koyulduğu, döngüsel sanayi ve ekonominin ön planda olduğu, çevre ve şehircilik alanında binaların neredeyse sıfır enerjili bina olması ve ormanlaşma çalışmalarının artırıldığı birçok başlıkta bu konuları tartıştık ve 217 kararı ortaya koyduk.

Cumhurbaşkanımız, bu neticede ülkemizin vizyonuna ilişkin kararı milletimizle paylaşacaktır. İHA

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