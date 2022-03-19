Bakan Kurum riskli binaların dönüşümü için tarih verdi: İnşallah 2035

Bakan Kurum, kentsel dönüşümde 10 yılı aşkın sürede 3 milyon konutun dönüştüğünü açıkladı. Kurum, "İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye’de deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak" dedi.

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Mamak Dutluk Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesinin 7. Etabında Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından inşa edilerek yapımı tamamlanan 548 konutun kura çekiminin gerçekleştirildiği törene katıldı.

“Bugüne kadar tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık”

Ankara'da 65 bin konutluk kentsel dönüşüm projesi başlattıklarını açıklayan Bakan Kurum, “Bugüne kadar tam 3 milyon konutumuzun dönüşümünü, milletimizle, sizlerle birlikte yaptık. Şu an halihazırda sahada toplam yatırım bedeli 120 milyar lira olan 350 bin konutun dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'de deprem riski olan bölgelerinde kentsel dönüşüme girmemiş tek bir binamız kalmayacak” diye konuştu.

Bakan Kurum, törende hak sahiplerinin adlarının yer aldığı fanustan kağıtları çekerek kurayı başlatmış oldu. Kurum, kura çekilişinin ardından Mamak'ta bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere konferans salonundan hareket etti.

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