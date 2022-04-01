Bakan Kurum’un açıklaması sonrası, CHP’li vekil çöplüğe girip görüntüledi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un Londra'dan yola çıkan ve Adana'ya giden plastik atıklarla ilgili haberleri yalanlamasının ardından CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, plastik çöpleri yerinde tespit etti. Bulut, Çukurova’da yerleşim yerlerinin hemen yakınında Avrupa’dan gelen çöpleri görüntüledi.

Mehmet SERBES

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CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Adana'ya Avrupa'dan gönderilen plastik atıkları görüntüledi. Hepsi Avrupa ülkelerine ait, Türkiye'de bulunmayan ürünlerin çöpü olduğunu kaydeden Bulut, çöp dökülmesi yasak olan alana bu çöplerin kaçak olarak atıldığını, ihbar üzerine belediye görevlilerinin çöplerin temizliğini yaptığını ifade etti.

Çukurova'nın yaklaşık 3 kilometre yakınına, inşaatların hemen yanına kaçak olarak çöplerin döküldüğünü kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

“KATMAN KATMAN GÖMÜYORLAR”

* Bu ürünler Türkiye'de satılan ürünler değil, burada plastik çöpleri yakmaya çalışmışlar. Adana'nın dört bir yanında bu görüntüleri görmek mümkün. Seyhan, Sarıçam, Yüreğir'de de bu çöplerden var. Önce bu çöpleri döküyorlar, üzerine toprakla kapatıyorlar. Daha sonra bir kez daha çöp döküp, üzerini kapatıyorlar. Katman oluşturuyorlar. Burası Greenpeace'in ölçüm yaptığı alanlardan birisi. Normal topraktan 400 bin kat fazla zehir içeriyor.

“YERLEŞİM YERLERİNİN YANI BAŞINDA”

* Burası bir çöp alanı değil, yerleşim birimlerinin hemen yanı başı. Buradan 1 kilometre ötede göl var. 3 kilometre ötede Çukurova'nın merkezi var. Her türlü çöp burada var. İngiltere'de Almanya'da tüketilmiş, ambalajı dünyanın en bereketli toprakları olan Çukurova topraklarına gömülmüş.

“HER YER PLASTİK ÇÖP”

* Elimizi nereye atsak plastik çöp çıkıyor. Türkiye'de poşetler paralı ama Avrupa'dan plastik çöp satın alıyoruz. Yüzlerce yılda erimesi mümkün değil. Kepçeyle tespit edilen çöpler belediye araçları taşıyor. Buralar şikayet sonrası tespit edilen yerler.

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