Bakan Soylu, çocuklarla trafik eğitim aracı kullandı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, trafik eğitim parkında çocuklarla tekerlekli eğitim aracı kullandı. Bakan Soylu ve çocuklar, önce kırmızı ışıkta durdu, sonra yolda önceliği bulunan yayalara yol verdi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Sabah saatlerinde Gaziantep İl Güvenlik Toplantısı’na başkanlık eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sona Gaziantep Organize Sanayi Başkanlığını ziyaret etti. Bakan Soylu, OSB ziyaretinin ardından Şehitkamil Trafik Eğitim Parkı ile Şahinbey Trafik Eğitim Parkı’nı ziyaret etti.

TEKERLEKLİ EĞİTİM ARACI KULLANDI

Trafik eğitim parkı ziyareti sırasında çocuklarla trafik kuralları ile ilgili muhabbet eden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Şahinbey Trafik Eğitim Parkı’nda trafik kurallarını öğrenen çocuklarla beraber tekerlekli eğitim aracı kullandı.

Bakan Soylu ve çocuklar, bindikleri eğitim aracıyla önce kırmızı ışıkta durdu, sonra da yolda önceliği bulunan yayalara yol verdi.

Bakan Soylu daha sonra ise kendisi adına hazırlanmış olan fidanı çocuklarla beraber toprakla buluşturdu.

AKP İL BAŞKANLIĞINA ZİYARET

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Gaziantep temasları kapsamında Gaziantep AKP İl Başkanlığına da bir ziyarette bulundu. Basına kapalı olarak gerçekleştirilen ziyaret sırasında Bakan Soylu’nun partililerle bir araya gelerek istişarede bulunduğu öğrenildi. İHA