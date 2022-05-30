Bakanlığa, AKP’li adaydan 200 bin TL’lik danışmanlık

Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, AKP’den belediye başkan aday adayı olan Yunus Şahan’dan ‘danışmanlık’ hizmeti aldı. 200 bin lira yaklaşık maliyetle çıkılan ihale 199 bin lira ile AKP’li Şahan’da kaldı.

Başak KAYA

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Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Şube Müdürlüğü, AKP'den belediye başkan aday adayı olan Yunus Şahan'dan ‘danışmanlık' hizmeti aldı.

200 bin lira yaklaşık maliyetle çıkılan ihale 199 bin lira ile AKP'li Şahan'da kaldı.

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, kamu ihalelerinin AKP'ye yakın isimlere verilmesinin adeta bir alışkanlık haline getirildiğini belirterek, “Şimdi de kendi kendilerine danışacaklar” dedi.

200 BİN TL'LİK İHALE

Tarım ve Orman Bakanlığı Kahramanmaraş DKMP İl Şube Müdürlüğü, 2022 yılı danışmanlık hizmet alımı için ihale gerçekleştirdi.

14 Nisan'da düzenlenen ihale kapsamında sözleşme mayıs ayının ilk haftası içinde imzalandı.

Danışmanlık hizmet alımı için 200 bin TL yaklaşık maliyet hesabı çıkaran idare, 199 bin TL'ye Yunus Şahan isimli orman mühendisi ile anlaşma yaptı.

YEREL SEÇİMDE ADAY ADAYIYDI

CHP'li Murat Emir, müdürlüğün danışmanlık almak için anlaştığı Şahan'ın Mart 2019'daki yerel seçimlerden önce Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit Belediyesi için AKP'den belediye başkanlığı aday adayı olduğunu açıkladı ve “Başkanlık olmadı bari ihale verelim' diye mi düşünüldü bilmiyoruz. Ancak ismi bir şekilde iktidar partisi ile anılan kişilerin kamu ihalesi almasının etik olarak doğru olmadığını çok iyi biliyoruz” diye konuştu.

İHALEDE KIRIM NEREDEYSE HİÇ YOK

İhaledeki ayrıntıları da açıklayan Emir, açık ihale yöntemiyle gerçekleştirilen ihaleye yalnızca bir teklif verildiğinin de altını çizdi.

İdarenin danışmanlık hizmetinin ayrıntılarını ortaya koyduğu teknik şartnamenin iki firma tarafından satın alındığını ifade eden Emir, şunları söyledi:

*İdarenin en fazla 200 bin TL harcama öngördüğü danışmanlık hizmeti 199 bin TL'ye ihale ediliyor. İhalede kırım, neredeyse yok gibi.

*Rekabetin azaldığı yerde kamu zararı başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Kahramanmaraş'taki ihalesini, AKP iktidarında çok tartışmalı hale gelen kamu ihalelerinin bir benzeri olarak değerlendiriyoruz.

*İhaleyi alan şahıs, sosyal medya hesabında da iktidara olan yakınlığını ve ‘Erdoğan sevgisini' gizlemiyor.

*Kamuda etik anlayışı alt üst edildiği için iktidara yakın isimler ya hiç etik kaygısı gütmüyor ya da bu kaygısını bir kenara bırakıyor.

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