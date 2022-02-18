Bakırköy’deki çatışmadan 2 suç grubunun barışma toplantısı çıktı

İstanbul Bakırköy'de geçtiğimiz pazar gecesi 4 kişinin yaralandığı silahlı çatışmayla ilgili gözaltına alınan 12 şüpheliden 9'u adliyeye gönderildi. Şüphelilerden 3'ünün ise hastanede tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Çatışmanın kamuoyunda "Sarallar" olarak bilinen alt grupları arasında, bölge paylaşımı sebebiyle yaşandığı belirtildi.

Habip ATAM

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Bakırköy, Şenlikköy’de bir oto galeride 13 Şubat’ta saat 00.20’de yaşanan olayda, 3 ayrı grup arasında çatışma yaşandı. Olayda 4 kişi ayağından yaralandı. Çatışmanın ardından Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Polis ekipleri, çevredeki güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Hastanedeki 4 şüphelinin de ifadesine başvuruldu. Yapılan çalışmalarda, yaralıların da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

SEKİZ GÖZALTI

Şüphelilerden 4’ü sağlık durumları sebebiyle gözaltına alınmadı. Diğer şüphelilerin yakalanması için ise eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alınırken, 9 tabanca ele geçirildi.

3 SUÇ GRUBU

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilirken, polis ekiplerinin çalışması 3 ayrı grup arasındaki çatışmanın sebebini de ortaya çıkardı. İddiaya göre, Avcılar ve Büyükçekmece’de farklı suç olaylarına karışan iki grup arasında rant sebebiyle anlaşmazlık yaşandı. İki grubun arasındaki sorunun çözülmesi için Bakırköy’de bir araya gelindi. Arabulucuğu ise başka bir suç grubu yapacaktı. Kamuoyunda “Sarallar” olarak bilinen suç örgütünün alt grupları olduğu belirtilen 3 grup arasında önce kavga yaşandığı ardından silahlı çatışma çıktığı iddia edildi.

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