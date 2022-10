Baldızını sokak ortasında öldürdü… Sözleri şoke etti

Çorum'da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini silahla öldüren zanlı ilk kez hakim karşısına çıktı.

Çorum’da boşanma aşamasındaki eşinin kız kardeşini öldüren zanlı yargılanıyor

Çorum 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Ezgi Taşkıran Zavar’ı (27) öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Emrah Özkan çelik yelek giydirilerek getirildi.

Özkan, savunmasında, olay günü eşiyle konuşurken Zavar’ın araçtan inerek kendisine aşağılayıcı sözler söylediğini iddia etti. Özkan, “Her şey bir anda oldu. Psikolojim iyi değildi.” dedi.

Sanığın boşanma aşamasındaki eşi Özgecan Özkan da ifadesinde, Emrah Özkan ile 14 yıllık evlilikleri bulunduğunu belirtti.

Eşinin kendisine psikolojik ve fiziksel olarak şiddet uyguladığını öne süren Özgecan Özkan, “Yuvamız yıkılmasın diye hep sessiz kaldım. Zor günlerde ailem bana destek olduğu için eşim onları hedef aldı. Beni ve ailemi tehdit ediyordu. ‘Düğününüzü kana bulayacağım’ diye Ezgi’ye mesajlar atıyordu. Kardeşim de ‘Ben sana ne yaptım? Bunun benimle derdi ne’ diyordu.” ifadelerini kullandı.

Olay günü hasta olan kızını görmek istediğini anlatan Özkan, şunları kaydetti:

*Annem, ben ve kız kardeşim arabaya bindik, onların evine yakın bir yerde durduk. Sonra kızım geldi. Onu öperken Emrah geldi. Onun geldiğini görünce arabaya yöneldim.

*Emrah önüme atlayarak bana vurmaya başladı. ‘Benim neler yapacağımı bilmiyor musun?’ diyerek tabancayla kafama vurmaya başladı. Sonra kafama silah dayayıp otobüs durağında sıkıştırdı. Dayak yediğimi gören Ezgi arabadan inerek, ‘Ne yapıyorsun ya’ dedi.

*Kardeşim başka hiçbir şey söylemeden araca bindi. O sırada Emrah koşarak aracın yanına gitti, kapısını açmaya çalıştı. Kapılar kilitli olduğu için 10 kez Ezgi’ye ateş etti.

*Sonra benim üstüme geldi. Bir taraftan da tetiğe dokunuyordu. Silah boş olduğu için anneme ve bana bir şey yapamadı.

*Kardeşime, ‘Aracı çalıştır gidelim’ dedim. Ezgi’ye bir şey olmadığını düşünürken başı dizime düştü.”

Anne Yüksel Taşkıran ise olay günü kızlarıyla torununu görmeye gittiklerini dile getirerek, şunları söyledi:

*Ablasının darbe dildiğini gören Ezgi, arabadan inerek bağırdı. Kızım Emrah Özkan’ın elinde silahla üzerine geldiğini görünce hemen arabaya binerek kapıları kilitledi.

*Emrah elindeki tabancayla otomobile peş peşe ateş etmeye başladı. Ben araç içinde Ezgi’ye müdahale etmeye çalışırken Emrah, kızım Özge’yi aracın arkasına çekerek tekrar dövmeye başladı.

*Emrah kaç kere kızımı döverek evimize getirdi. Hatta kızımı bıçakladığını, burnunu kırdığını biliyorum.

*Kızım Ezgi suçsuz yere öldürüldü. Kızımın tek suçu kardeşinin arkasında durmaktı. Ezgi’yi öldürmekle tehdit ediyordu. Gelinlikle tabuta koyacağını söylüyordu.

Ezgi Taşkıran Zavar ile resmi nikahı kıyılan ve düğün hazırlığı yapan Cemal Zavar ise duruşmaya Isparta’dan Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olay günü de Isparta’da olduğunu bildiren Zavar, “Ezgi ile nişanlandıktan sonra arayarak ve mesaj atarak eşime iftiralar atıyordu. Hatta, ‘Ezgi’yi tabuta sokacağım’ diyerek tehdit ettiği için polise şikayetçi olduk. Sanığa, ‘Aile sorunlarına eşimi katma, bir problem varsa kendi eşinle çözersin’ dedim.” diye konuştu.

Cumhuriyet savcısı ise mütalaasında, sanığın “kasten öldürme” suçunu işlemesi nedeniyle ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, eksiklerin tamamlanması için duruşmayı 18 Ekim’e erteledi.

Ezgi Taşkıran Zavar’ın avukatı Semra Akyüz, duruşmanın ardından gazetecilere, adaletin yerini bulacağına inandıklarını söyledi.

Her kadın cinayetinin, kadınların yaşama hakkı ve kötü muameleye uğramama hakkına yapılan saldırı olduğunu vurgulayan Akyüz, “Kadın cinayetlerinde sayılar, bir sayıdan ziyade çalınan hayatları ifade etmektedir. Kadına karşı şiddet ve kadın cinayetlerini lanetliyoruz. Kadına şiddet ve kadın cinayetlerine son verilmesi için sonuna kadar mücadele edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

Anne Yüksel Taşkıran da Ezgi ve onun gibiler için adalet istediklerini vurguladı.

Adalete güvendiğini ifade eden Taşkıran, “Ezgi gibi kadınlar öldürülmesin suçsuz yere. Ezgim gelin olup gidecekti, yanına gidecektik. Şimdi mahkemelere geliyoruz.” diye konuştu.

Özgecan Özkan ise sanıkla boşanacaklarına belirterek, “Neden kız kardeşimi hedef aldı? Niye beni öldürmedi de kız kardeşimi öldürdü 14 senedir onun her işkencesine, her küfrüne, her hakaretine sessiz kalmama rağmen. Bu, onun aklı değil.” şeklindeki görüşlerini paylaştı.

Çorum’da 31 Mayıs’ta Özgecan Özcan, kız kardeşi Ezgi Taşkıran Zavar ve annesi Yüksel Taşkıran ile çocuğunu almak için boşanma aşamasındaki eşi Emrah Özcan’ın evine gitmiş, caddede karşılaşan çift arasında tartışma çıkmıştı. Bu sırada Emrah Özcan’ın silahla ateş ettiği Zavar, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Kaçan Emrah Özcan ise 8 Haziran’da teslim olmuş, ardından tutuklanmıştı. (AA)

