Bankalar ve kargolar bayramda açık mı? Kargolar bugün çalışıyor mu?

Kargo şirketlerinin ve bankaların durumu bayramda merak konusu oldu. Kargolar, Ramazan Bayramı'nın resmi tatil olması nedeniyle 2 - 3 - 4 Mayıs 2022 tarihlerinde dağıtım gerçekleştirmeyecek. Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak.

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Vatandaşlar bayram heyecanı yaşarken bir yandan da gündelik işlerini tamamlamak istiyor. Bayramda hangi kurumların açık, hangilerinin kapalı olduğu merak konusu oldu. Bayram boyunca aralarında bankalarında bulunduğu birçok kurum kapalı olacak.

BUGÜN BANKALAR AÇIK MI?

Tüm bankalar resmi tatil kabul edilen Ramazan Bayramı süresince kapalı olacak.

KARGOLAR ÇALIŞIYOR MU?

Kargolar, Ramazan Bayramı’nın resmi tatil ilan edilmesi nedeniyle 2 – 3 – 4 Mayıs 2022 tarihlerinde tatil olacak dolayısıyla dağıtım yapılmayacak.

Bayram tatili sonrasında kargo alımları ve dağıtımları 5 Mayıs 2022 Perşembe günü kaldığı yerden devam edecek.