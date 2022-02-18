Baraj doluluk oranı ne kadar? İstanbul baraj doluluk oranı yüzde 80’in üzerinde

Geçtiğimiz aylarda yüzde 40 seviyesine kadar inen İstanbul'da baraj doluluk oranları kar yağışı ile birlikte daha da yükseldi. Barajların doluluk oranı bugün itibariyle yüzde 80 seviyesini geçerek son 1 yılın en yüksek seviyelerinden birine ulaştı.

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Şubat ayına kar yağışı ile giren İstanbul’da barajlardaki seviyenin yükselmeye devam ediyor. Barajların her geçen gün artan doluluk oranı İSKİ verilerine de yansıdı.

BARAJLARDA DOLULUK ORANI

İstanbul'da barajların genel doluluk oranı İSKİ verilerine göre yüzde 80,25 seviyelerinde seyrediyor. Barajların tek tek doluluk oranı ise şu şekilde;

Ömerli barajı: yüzde 93,47

Pabuçdere barajı: yüzde 94,76

Sazlıdere barajı: yüzde 48,83

Büyükçekmece barajı: yüzde 75,84

Alibey barajı: yüzde 70,97

Terkos barajı: yüzde 76,05

Kazandere barajı: yüzde 95,16

Elmalı barajı: yüzde 97,4

Darlık barajı: yüzde 81,08

Istrancalar barajı: yüzde 75,35

SON 1 YILDA BARAJLARIN DOLULUK ORANI

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