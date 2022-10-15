Bartın’a gitmek isteyen Halkevleri heyetine engel

Bartın'daki maden faciası için bölgeye gitmek isteyen Halkevleri heyeti Ankara çıkışında polis tarafından durduruldu. Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, "Tayyip Erdoğan bugün Amasra'ya gidecek diye biz Ankara'dan çıkarılmıyoruz" dedi.

Fırat FISTIK

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Bartın'daki maden faciasının ardından bölgeye gitmek isteyen Halkevleri heyeti, Ankara çıkışında engellendi. Polis tarafından ilk olarak GBT sisteminin çalışmadığı söylenirken, daha sonra aracın camındaki filmler sebep olarak gösterildi ve araç bağlandı. Araç çekilirken avukat Sercan Aran, cam filmlerini dahi söktüklerini söyledi.

Halkevleri Genel Başkanı Nebiye Merttürk, “Daha Ankara’dan çıkmadan durdurulduk. Güvenlik şube polisinin sayısı zaman geçtikçe artıyor. Hiçbir yasal dayanağı olmayan, keyfi bir tutumla Amasra’ya gitmemiz engelleniyor. Tayyip Erdoğan bugün Amasra’ya gidecek diye biz Ankara’dan çıkarılmıyoruz” dedi.

MAKUL BİR SÜRE BEKLEYİN UYARISI

Avukat Sercan Aran ise şu paylaşımı yaptı:

“Bartın'a doğru yola çıktık ancak Ankara çıkışında keyfi bir şekilde bekletiliyoruz. 1 saati aşkın bir süredir GBT sistemi çalışmıyor deniliyor.

Kolluk Bartın'a girişlerin Bartın Valiliği tarafından uygun olmadığının bildirildiğini, gitmeyip geri dönmemiz gerektiğini söylüyorlar.

06.45’ten beri Ankara şehir çıkışında bekletiliyoruz. Bartın'a hareket etmemize izin verilmiyor. Seyahat özgürlüğü diyoruz: “Biz size gitmeyin demiyoruz MAKUL bir süre bekleyin sonra gidin” diyorlar. Muhtemel makul süreleri Erdoğan'ın şehre gelip gitme aralığı.”

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