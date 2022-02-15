BASAD binasının CHP’ye ait olduğu ortaya çıktı

Bakırköylü Sanatçılar Derneği'nin (BASAD) zorla tahliye edildiği tarihi binası için CHP harekete geçti. Demokrat Parti döneminde el konulana kadar CHP'ye ait olan tarihi binanın tapusunun tekrar parti adına tescil edilmesi için dava açıldı.

Sozcu.com.tr

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Kültür ve Turizm Bakanlığı'na bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün kütüphane yapılacağı gerekçesiyle polis eşliğinde tahliye ettiği “sanatçı fabrikası” BASAD, Bakırköy Belediyesi tarafından Leyla Gencer Opera ve Balo Salonu’na taşındı. Tepki çeken tahliye işlemine konu olan binanın daha önce CHP'ye ait olduğu ve Demokrat Parti döneminde el konulduğu ortaya çıktı. CHP Genel Merkezi, daha önce kendilerine ait olan tarihi binayı geri almak için tapu davası açtı.

CHP tüzel kişiliği adına Maliye Hazinesi, Vakfılar Genel Müdürlüğü ve Sultan Beyazıt Vakfı'na 28 Ocak 2022 tarihinde açılan davada; tapunun iptali ve CHP adına tescili, iptal edilmezse belirlenecek güncel değerinin yasal faizi ile birlikte davalılardan alınarak CHP'ye verilmesi talep edildi.

Bakırköy Cevizlik Mahallesi'ndeki taşınmazın tapu kaydının CHP adına kayıtlı olduğu ancak 14 Aralık 1953 tarihli 6195 sayılı yasa gerekçe gösterilerek hukuksuz şekilde Maliye Hazinesi adına kaydedildiği belirtildi. Tapunun hazineye kaydedilmesine dayanak olarak gösterilen yasanın Anayasa Mahkemesi tarafından 1963 yılında iptal edildiği anımsatıldı.

DAVA ÖNÜMÜZDEKİ GÜNLERDE BAŞLAYACAK

Siyasi partilerin uhdesinde bulunan taşınır ve taşınmaz tüm mal varlığına el konulduktan sonraki süreçte yürürlüğe giren 1992 tarihli 3821 tarihli yasanın 2'inci maddesinin 2'inci fıkrası ile el konulmuş malların idare tarafından ilgili siyasi partiye iadesinin sağlanacağının karar altına alındığı aktarıldı.

Ancak bu yasa hükmünün gereğinin de ilgili kurumlar tarafından yerine getirilmediği vurgulandı. CHP'ye iade edilmesi gereken dava konusu taşınmazın tamamen hukuksuz bir işlemle daha sonra Sultan Beyazıt Vakfı adına tescil edildiği belirtildi. Davanın görülmesine önümüzdeki günlerde Bakırköy 9. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde başlanacak.

“BASAD’A VERECEĞİZ”

Süreç hakkında SÖZCÜ'ye bilgi veren CHP'li Meclis Üyesi Cem Özbey, binanın 1908 yılında Fransız Okulu olarak açıldığını, 1936 yılında da CHP tarafından satın alınarak Halkevi olarak kullanılmaya başladığını anlattı.

1950'lerde Demokrat Parti döneminde CHP'nin tüm malvarlıkları gibi bu binaya da el konulduğunu ve mülkiyetinin hazineye geçtiğini aktaran Özbey, binanın 1990'lara kadar adliye olarak kullanıldığını, sonrasında da vakıflara geçen binanın BASAD'a kiralandığını söyledi. Özbey; şu an Hazine ve Sultan Beyazıt Vakfı arasında da bir mülkiyet davası bulunduğunu belirtti. Özbey, mahkeme kararının ardından binanın mülkiyetinin tekrar CHP'ye geçmesi durumunda tarihi binanın BASAD'ın kullanımına verileceğini açıkladı.

ADİLE NAŞİT, MÜNİR ÖZKUL, HALİT AKÇATEPE…

Binada hizmet veren ve yeni sanatçılar yetiştiren, şu anda 500 öğrencisi olan BASAD'ın kuruluşunda, gelişmesinde ve bugünlere ulaşmasında Toto Karaca'dan, Necdet Mahfi Ayral'a, Münir Özkul'dan Adile Naşit'e, Göksel Arsoy'dan Belgin Doruk'a, Kenan Pars'tan Suna Pekuysal'a, Ahmet Mekin'den Tarık Akan'a, Ayşen Gruda'dan Üstün Asutay'a, Cemal Akyıldız'dan Muhsin Kut'a, Cem Karaca'dan İskender Doğan'a, Ahmet Sezgin'den Arif Şentürk'e, Halit Akçatepe'den Neşe Karaböcek'e kadar ünlü isimlerin emeği bulunuyor.

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