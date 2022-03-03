Başbakanlığı savunan bürokrat FETÖ’cü çıktı

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, 28 Şubat sürecinde sahte belge ile fişlendi. Bu konuda Başbakanlık Hukuk Müşavirliği’nin Ankara İdare Mahkemesi’ne yolladığı savunmayı hazırlayan isim ise FETÖ’den firar eden ve daha sonra yakalanan Müsteşar Yardımcısı Kasım Davas çıktı.

Başak KAYA

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Davas, Ergenekon savcıları Zekeriya Öz, Mehmet Ali Pekgüzel ile Nihat Taşkın hakkındaki şikayetler için 4. İdare Mahkemesi Başkanı olduğu dönemde soruşturmaya gerek görmemişti. Daha sonra HSYK tarafından Kırıkkale Bölge İdare Mahkemesi'ne atanan Davas, 2009'da Başbakanlık Müsteşar Yardımcılığı'na getirilmişti.

Davas üç yıl bu görevi yaptıktan sonra Danıştay üyesi seçildi. FETÖ darbe girişimi sonrasında meslekten ihraç edilen Davas, MİT ve Ankara Emniyeti'nin operasyonuyla geçen yıl mart ayında Ankara'da yakalandı. “Silahlı terör örgütü FETÖ/PDY'ye üye olmak” suçundan hakkında 8 yıl 9 ay hapse mahkum edildi.