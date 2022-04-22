Bayram indirimi izdihamı! Kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı

Konya’da bir otelde bayram şenliği adı altında indirim festivali düzenlendi. Sabahın erken saatlerinden itibaren otelin önüne gelen yüzlerce kadın kapının açılmasıyla birlikte içeriye doğru koştu. Ürünlerden almak için birbirleriyle yarışan kadınlardan bazıları ezilme tehlikesi yaşadı

Müslüm EVCİ

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AKP'nin kalesi olarak bilinen Konya'nın Selçuklu ilçesinde bir otelde bayram şenliği adı altında indirim festivali düzenlendi.

BAZI KADINLAR EZİLME TEHLİKESİ YAŞADI

Kadınlara özel festivalin yapıldığı ve indirimli ürünlerin bulunduğu festival alanına sabahın erken saatlerinden itibaren akın edenler kadınlar, kapının açılmasıyla birlikte içeriye doğru koştu. Koşuşturma sırasında yaşanan izdihamla birlikte bazı kadınlar ezilme tehlikesi yaşadı.

UCUZ ÜRÜN YARIŞI İÇERİDE DE DEVAM ETTİ

Giyimden tesettüre, ayakkabıdan çantaya, takıdan aksesuara, ev tekstilinden çocuk modasına kadar binlerce ürünün satıldığı festival alanına girmeyi başaran kadınlar, indirimli ürünlerden alabilmek için adeta birbirleriyle yarıştı. İçerde de devam eden koşuşturmanın ardından kadınların alışveriş yaptığı alanların dağıldığı görüldü.

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