Bayramda otobüs, metro, metrobüs, tramvay, vapur ve Marmaray ücretsiz mi?

Bayramda çalışacak ve gezecek olanların merak ettiği konuların başında toplu ulaşım araçlarının ücretsiz olup olmadığı geliyor. İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 3 günlük Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek. Ankara Büyükşehir Belediyesi, EGO Genel Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren toplu taşıma araçlarından otobüs, metro, ANKARAY ve teleferik hizmetinin Ramazan Bayramı dolayısıyla 2, 3 ve 4 Mayıs 2022 tarihlerinde ücretsiz olacağını duyurdu. İzmir'de, Ramazan Bayramı süresince toplu taşıma araçlarının ücretsiz olacağı duyuruldu.

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Geçtiğimiz bayramlarda olduğu gibi Ramazan bayramı boyunca da birçok ulaşım aracı ücretsiz olarak vatandaşlara hizmet verecek. Ramazan bayramı 2 Mayıs ve 4 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak. Bu tarihlerde otobüs, vapur, metro, marmaray ücretsiz olacak.

İSTANBUL’DA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 29 Nisan Cuma akşamı başlayacak Ramazan Bayramı tatili için hazırlıklarını tamamladı. İstanbul’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 2-3-4 Mayıs Ramazan Bayramı tatilinde toplu ulaşım araçları ücretsiz hizmet verecek.

METROBÜS SEFERLERİ NASIL OLACAK?

İETT, otobüs hatları ile metrobüste 3 günlük bayram boyunca Cumartesi günü planına göre sefer düzenleyecek. Garajlarda yedek otobüs ve şoför bulundurulacak. Gerekli olduğu hallerde ek seferlerle yolcu yoğunluğuna anında müdahale edilecek. Güvenli ve konforlu yolculuk sağlanması açısından araç ve şoför yetkinliği kontrolleri aralıksız devam edecek. Yolcu mağduriyeti oluşmaması için güzergah ve durak alanlarında da kontroller sağlanacak. İETT, Bayram sonrası 5 Mayıs Perşembe ve 6 Mayıs Cuma günleri ise normal hafta içi sefer düzenine göre seferler yapılacak.

METRO SEFERLERİ 02.00’A KADAR DEVAM EDECEK

Metro İstanbul ile Şehir Hatları’nda ise 1-4 Mayıs tarihleri arısında hafta sonu sefer tarifesi uygulanacak. Bayram boyunca M1, M2, M3, M4, M5, M6, M7, M9 metro; T1, T4, T5 tramvay ve F1 füniküler hatlarımızda seferler 02.00’ye kadar devam edecek. Yine yolcu yoğunluğuna göre gerekli hallerde ek seferler konulacak.

MARMARAY BAYRAMDA ÜCRETSİZ Mİ?

2 Mayıs saat 00.00'dan 4 Mayıs saat 24.00'e kadar Başkentray, Marmaray ve İZBAN seferleri ile belediyeler ve belediyelere bağlı birlik, müessese ve işletmelere ait toplu taşıma hizmetleri ücretsiz olacak.

TOPLU TAŞIMA ANKARA’DA ÜCRETSİZ

EGO Genel Müdürlüğü tarafından yapılan duyuruya göre, bayram boyunca saat 06.00'dan başlayarak gece saat 24.00'e kadar EGO Genel Müdürlüğü’ne ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.

EGO Genel Müdürlüğü ayrıca arife gününden itibaren Karşıyaka Mezarlığı’nda 4, Sincan-Çimşit Mezarlığı’nda 2, Ortaköy Mezarlığı’nda ise 1 adet olmak üzere toplam 7 adet solo EGO otobüsü ile 08.00-18.00 saatleri arasında ring seferleri düzenleyecek.

İZMİR’DE BAYRAMDA TOPLU ULAŞIM ÜCRETSİZ

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, bayram boyunca ESHOT, İZULAŞ, Metro, Tramvay ve İZDENİZ ile TCDD-Büyükşehir ortaklığıyla işletilen İZBAN’ın ücretsiz hizmet vereceği aktarıldı.