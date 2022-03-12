BDDK Sözleşmeli Bilişim personeli alacak

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Veri ve Sistem Yönetimi Daire Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere, sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacak.

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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; 2020 veya 2021 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavında (KPSS) alınan KPSSP3 puanının % 70'i ile son beş yıl içinde İngilizce dilinde yapılan Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) veya buna denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanın % 30'unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak her bir sözleşmeli bilişim personeli pozisyonu için 5 katı aday sözlü sınava çağrılacak.

Sözlü sınava katılmaya hak kazanan adayların listesi en geç 29 Nisan 2022 tarihinde Kurumun resmi internet sitesinde ve Kariyer Kapısı Platformunda duyurulacak.

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