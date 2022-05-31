Bebek sahilinde cinsel ilişkiye girenler gözaltına alındı

İstanbul'da Bebek sahilinde bir kadın ile erkeğin herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdiği video sosyal medyada infial yarattı. Skandalla ilgili İstanbul Valiliği açıklama yaptı.

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İstanbul’un Bebek sahilinde bir kadın ve bir erkek herkesin gözü önünde cinsel ilişkiye girdi. Söz konusu görüntüler yoldan geçen bir araçta bulunanlar tarafından görüntülendi. Sosyal medyada yayınlanan görüntülerdeki kişilerin ise yabancı uyruklu oldukları iddia edildi.

Tepkiyle karşılanan görüntüler üzerine İstanbul polisi harekete geçti. Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri iki kişiyi de gözaltına aldı. Emniyete götürülen erkek şüphelinin madde bağımlısı olduğu ve çok sayıda suç kaydı bulunduğu belirtildi.

HAYASIZCA HAREKET SUÇUNDAN SORUŞTURMA

Olayla ilgili İstanbul Valiliğinden de açıklama yapıldı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi.

30 Mayıs 2022 Pazartesi günü Beşiktaş ilçemiz Bebek sahilinde Ö.K ve C.M.T adlı şahısların halka açık alanda alenen hayasızca harekette bulundukları tespit edilmiştir. Güvenlik güçlerimizce yakalanan şahıslar hakkında “Hayasızca Hareket” suçundan adli soruşturma başlatılmıştır. Yapılan incelemede, şüpheli Ö.K.'nın aralarında ‘Uyuşturucu kullanmak, çocuk istismarı, görevli memura mukavemet' gibi suçlardan (11); Şüpheli C.M.T.'nın ise ‘Hayasızca Hareket, Kasten Yaralama' suçlarından (8) kaydı bulunduğu anlaşılmıştır.

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