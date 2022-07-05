Bedelli askerlik ücreti 2022 ne kadar? Bedelli askerlik zamlandı

Bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ikinci yarısında yapılan zamla değişti. Bedelli askerlik tutarı son gelen zamla birlikte 80 bin 64 lira oldu. Bedelli askerliğin kalıcı olarak kanunlaştığı 2019 yılından beri bedelli askerlik ücretindeki artış yaklaşık yüzde 155 oldu.

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Yılın ilk yarısında 55 bin 194 TL olan bedelli askerlik ücreti 2022 yılının ikinci yarısında zamlı olarak uygulanacak. Türkiye Cumhuriyeti uyruğundaki her erkek 20 yaşına geldiğinde ilk askerlik yoklamasını yaptırıyor. Günümüzde askerlik süresi 6 ay olarak uygulanıyor.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR?

2019 Haziran'ında yasalaşan kanunda ilk bedelli tutarı 31 bin 343 TL olarak belirlenmişti. Sonrasında kanuna göre memur maaşı katsayısına göre artan bedelli askerlik ücreti sırasıyla her altı ayda bir artırıldı.

2019 Temmuz'unda 33 bin 230 olan ücret, 2020’nin ilk yarısında 35 bin 54 TL, ikinci yarısında 37 bin 70 TL olarak belirlendi. 2021 ocak-haziran döneminde 39 bin 788 TL olarak uygulanan bedelli tutarı, 1 Temmuz’dan geçerli olmak üzere de 43 bin 150 liraya çıktı.

Milli Savunma Bakanlığı, 2022'nin ilk 6 ayında bedelli askerlik ücreti 55 bin 194 TL uygulanıyor.

2022 Temmuz ayında bedelli askerlik ücreti 80 bin 64 lira oldu.



YILDA İKİ KEZ ZAMLANIYOR

2011 yılında çıkarılan yasayla ücret 30 bin lira olarak uygulandı. 2014’teki yasa ile de ücret 18 bin liraya düştü. O dönem temel eğitim de verilmedi ve bedeli ödeyen, kışlaya gitmeden askerliğini yapmış sayıldı. 2018 yılında ise bedelli askerlik 15 bin lira ve temel eğitim de 21 gün oldu. 2019 Haziran’da bedelli kalıcı hale getirilirken, ücret 31 bin 343 lira ve temel eğitim 28 gün olarak belirlendi. Bedelli ücreti de memur maaş katsayısına bağlanıp yılda iki kez zamlanmaya başladı.