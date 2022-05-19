Bekçi alım sınavı ne zaman yapılacak? Bekçilik sınav tarihi belli oldu
Bekçi alımı başvurusunun sona ermesinin ardından gözler sınav tarihine çevrildi. Bekçi alımı sınavı ile 3 bin 250 kişi istihdam edilecek. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00’da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacak. Bekçilik sınavı giriş belgesi 8 Temmuz tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacak.
Yurt çapında toplam 3 bin 250 kişinin alınacağı bekçi alımı için geniş kontenjan 700 kişi ile İstanbul’a verildi. Bekçilik alımı başvurusu 13 Mayıs tarihinde sona ererken, adaylar bekçilik sınavı için geri sayıma geçti.
BEKÇİ ALIMI SINAVI NE ZAMAN YAPILACAK?
2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Yazılı Sınavı 17 Temmuz 2022 Pazar günü saat 10.00'da Ankara, Batman, Elazığ, Erzurum, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Sivas il merkezlerinde yapılacaktır.
Adaylara ait sınav giriş belgeleri 08 Temmuz 2022 tarihinde www.meb.gov.tr internet adresinden yayımlanacaktır.
BEKÇİ ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI NELER?
a) Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,
c) En az 167 cm boyunda olmak,
d) Beden kitle indeksi 18 (dâhil) ile 27 (dâhil) arasında olmak.
e) Başvuru yaptığı il sınırları içerisinde son bir yıl veya daha fazla süredir ikamet ediyor olmak,
f) Askerlik ödevini bitirmiş olmak,
g) 18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak kaydıyla, başvuruların başladığı tarih itibarıyla 18 yaşını tamamlamış (28.04.2004 tarihinde ve öncesinde doğmuş olmak) ve 31 yaşından gün almamış (28.04.1992 tarihinde ve sonrasında doğmuş olmak) olmak,
h) Ağır hapis veya altı aydan fazla hapis veyahut affa uğramış olsalar bile zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas veya yüz kızartıcı başka bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
i) Türk toplum telakkilerine göre kötü şöhretli tanınmamak,
j) Kamu haklarından mahrum olmamak, kamu hizmetlerinden mahrumiyet cezası ile mahkûm bulunmamak,
k) Memuriyete engel bir hali bulunmamak,
l) Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak,
m) Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak,
n) Adayın kendisinin ve evli ise eşinin; genelev, birleşme yeri, randevuevi, tek başına fuhuş yapılan konut ve benzeri yerlerde çalışmış veya aracılık ve bekleyicilik fiillerinde bulunmamış olmak, genel ahlak ve edebe aykırı mahiyette her türlü yazılı, sesli ve görüntülü eserleri, kaydedildiği materyale bakılmaksızın üretmek ve satmaktan veya kumar, uyuşturucu veya uyarıcı madde nedeniyle, hakkında herhangi bir adli veya idari soruşturma veya kovuşturma devam ediyor olmamak, bunlardan dolayı idari yaptırım uygulanmamak veya bu işler nedeniyle hüküm giymemiş olmak,
o) Alkol, uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımı nedeniyle tedavi görmüş veya görüyor olmamak,
p) Sağlık Yönetmeliği hükümleri hariç, herhangi bir nedenle polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış olmak,
r) Terör örgütleri ile bu örgütlerin legal veya illegal uzantılarının eylemlerine, toplantılarına, yürüyüş ve mitinglerine karışmamış, desteklememiş ve katılmamış olmak,
s) Başvuru tarihinde herhangi bir siyasi partiye veya siyasi partilerin yan kuruluşlarına üye bulunmamak,
t) Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu olmak.
ÇARŞI VE MAHALLE BEKÇİSİ ALINACAK
İLLER VE KONTENJAN SAYILARI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
S.NO
İL ADI
PLANLAMA SAYISI
1
Adana
75
42
Konya
50
2
Adıyaman
15
43
Kütahya
15
3
Afyonkarahisar
20
44
Malatya
25
4
Ağrı
15
45
Manisa
30
5
Amasya
15
46
Kahramanmaraş
30
6
Ankara
200
47
Mardin
30
7
Antalya
35
48
Muğla
100
8
Artvin
15
49
Muş
15
9
Aydın
35
50
Nevşehir
20
10
Balıkesir
35
51
Niğde
15
11
Bilecik
15
52
Ordu
30
12
Bingöl
15
53
Rize
20
13
Bitlis
15
54
Sakarya
30
14
Bolu
15
55
Samsun
35
15
Burdur
15
56
Siirt
15
16
35
57
Sinop
15
17
Çanakkale
30
58
Sivas
20
18
Çankırı
15
59
Tekirdağ
75
19
Çorum
15
60
Tokat
20
20
Denizli
30
61
Trabzon
35
21
75
62
Tunceli
15
22
Edirne
20
63
Şanlıurfa
35
23
Elazığ
40
64
Uşak
15
24
Erzincan
15
65
Van
75
25
Erzurum
35
66
Yozgat
15
26
Eskişehir
35
67
Zonguldak
15
27
Gaziantep
75
68
Aksaray
15
28
Giresun
15
69
Bayburt
15
29
Gümüşhane
15
70
Karaman
15
30
Hakkari
15
71
Kırıkkale
15
31
Hatay
75
72
Batman
15
32
Isparta
40
73
Şırnak
15
33
Mersin
75
74
Bartın
15
34
İstanbul
700
75
Ardahan
15
35
İzmir
200
76
Iğdır
15
36
Kars
15
77
Yalova
20
37
Kastamonu
20
78
Karabük
15
38
Kayseri
35
79
Kilis
15
39
Kırklareli
15
80
Osmaniye
15
40
Kırşehir
15
81
Düzce
15
41
50
TOPLAM
3.250