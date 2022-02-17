Bekçilerden, darp ettikleri avukata suç duyurusu: Cumhurbaşkanına hakarette etti!

Avukat Mürsel Ünder, Kadıköy’de GBT’sine bakmak isteyen bekçiler tarafından 'Avukat falan fark etmez' denilerek darp edildiğini belirterek suç duyurusunda bulundu. Bekçiler, "Cumhurbaşkanına hakaret etti" diyerek şikayetçi oldu. Barolar Birliği Başkanı Sağkan, "Bekçi şiddetiyle sonuna kadar mücadele edeceğiz" dedi.

Sevgim Begüm YAVUZ

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İstanbul Kadıköy'de 17 Ocak günü, Söğütlüçeşme metrobüs turnikelerinin girişinde kendisini durduran bekçiler tarafından darp edilen avukat Mürsel Ünder, bekçiler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Avukat Ünder'in suç duyurusunda bulunmasının ardından, bekçilerin de Ünder hakkında suç duyurusunda bulunduğu ortaya çıktı.

DARP EDİLEN AVUKAT ŞÜPHELİ SIFATIYLA İFADE VERDİ

Bekçilerin şikayeti üzerine Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Soruşturma Bürosu'nda ifade veren avukat Mürsel Ünder, olay günü GBT yapmak isteyen bekçilere, kendisine GBT yapamayacaklarını fakat kimlik gösterebileceğini söylediğini, ancak bekçilerin GBT yapmak için ısrar ettiklerini anlattı.

Ünder, “Tartışmanın akabinde avukat olduğumu söyledim. 7245 sayılı yasanın kendilerine bu yetkiyi vermediğini hatırlattım. Kendileri de bu yasaya göre işlem yapacaklarını söylediler” dedi.

KİMLİK GÖSTERMEMEK İÇİN DİRENMEDİĞİNİ SÖYLEDİ

Durdurma yetkisinin makul bir sebebe dayanması gerektiğini söyleyen Ünder, “O gün işlerim nedeniyle Ankara’dan gelmiştim. Mevcut olayın yaşanacağını bilsem hiçbir şekilde buna müsamaha etmezdim fakat bekçilerin kaba tavırları nedeniyle olay bu noktaya geldi. Yoksa benim kimlik göstermemek gibi bir direnişim asla söz konusu değildir” dedi.

Bir bekçinin kendisi için ‘Cumhurbaşkanına hakaret etti’ şeklindeki beyanına ilişkin asla böyle bir ifade kullanmadığını söyleyen Ünder, “İfadeler tümüyle kurmaca, işledikleri suçu örtbas etmek için atılan iftiralardır” dedi. Ünder ifadesinde bekçiler hakkında iftira suçundan da suç duyurusunda bulunacağını belirtti.

TBB VE İSTANBUL BAROSU BAŞKANLARI DESTEK VERDİ

Avukat Mürsel Ünder'in ifade işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi önünde bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, İstanbul Barosu Başkanı Mehmet Durakoğlu, İstanbul Barosu yöneticileri ve çok sayıda avukat katıldı.



GÜVENLİK SORUNU HALİNE GELDİĞİNİ SÖYLEDİ

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan şöyle konuştu:

“Bugün burada altını çizmek istediğimiz husus, aslında yasal gerekçesi yurttaşların güvenliğini sağlamak üzere oluşturulmuş ve kurulmuş olan bekçilik kurumunun çok büyük bir güvenlik sorunu haline gelmiş olmasıdır.

Maalesef ki canımızı, malımızı başta olmak üzere, temel hak ve özgürlüklerimizi korumak üzerine oluşturulduğu söyleyen bu kurum artık ciddi anlamda en temel Anayasal hak ve özgürlüklerimizi, başta bu somut olayda seyahat özgürlüğü olmak üzere engelleyen, yok eden ve şiddet göstermek suretiyle hakları ihlal eden bir kuruma dönüşmüş olmasıdır.”

‘TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ KORUMAK İÇİN BURADA BULUNUYORUZ'

Mürsel Ünder'in dosyasının sadece bir örnek oldığunu belirten Sağkan şöyle devam etti:

“Biliyoruz ki, çok sayıda bekçi şiddetiyle ve bekçiliğin 7245 sayılı yasanın tamamen dışındaki hukuksuz uygulamalarıyla yok edilen yurttaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerini korumak için burada bulunuyoruz.

Meslektaşımız nezdinde yaşanan olay tamamen yasaya ve usul kurallarına aykırı bir uygulamadır. Seyahat hakkı özgürlüğünü yok eden bir uygulamadır. Gerek GBT, gerekse durdurma ve kimlik sorma olsun, yasadaki unsurların hiçbirini taşımadan yapılan bir uygulamadır.

Geldiğimiz nokta itibariyle ise yapılan uygulamanın bir ters kelepçeyle ve neredeyse silah kullanma tehdidiyle, işkence boyutuna vardığını üzülerek görmüş bulunuyoruz. Bekçi şiddetiyle, bekçilerin temel hak ve özgürlükleri ihlal eden bu uygulamalarıyla sonuna kadar mücadele etme kararlılığımızı bundan sonra da göstermeye devam edeceğiz.”



“BEKÇİLER GÜVENLİK SORUNUNA DÖNÜŞTÜ”

Darp edilen avukat Mürsel Ünder de, “Türkiye'de yaşayan her insana hizmet etmekle yükümlü olan bekçiler, bugün Türkiye'de yaşayan her insanla ilgili bir güvenlik ve özgürlük sorununa dönüşmüş durumda. Kimse sizi keyfine göre durduramaz, keyfine göre kimlik soramaz, bir sebep bildirmek zorunda” dedi.

“MAKUL SEBEP GEREKİR”

TBB Eski Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Filiz Saraç ise, “Meslektaşımıza yapılan bu saldırıyı şiddetle kınıyoruz. Bir kimsenin durdurulması ve kimlik sorulması için makul sebep olması gerekir. Meslektaşımız şiddete maruz bırakılmıştır. Bu keyfiyeti kınıyoruz. Meslektaşımızın yanındayız” dedi.

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