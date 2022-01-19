Belediyeyi zarara uğratan AKP’li başkana ‘soruşturma açılsın’ talebi

CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran, AKP'li Palu Belediyesinin belediye hizmet binası ihalesi ve akaryakıt ihalesinde usulsüz işlemler yapıldığı gerekçesiyle belediye başkanı Bekir Yıldırım hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

Evren DEMİRDAŞ

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AKP'li Palu Belediyesi, 5 milyon 370 bin TL’ye AKP’li meclis üyesinin kardeşine verdiği ihaleyi zarar ettiği için iptal edip yeniden ihale açtı. İkinci ihaleyi 9 milyon 550 bin TL teklif veren şirket aldı. İki ihale arasında belediye 4 milyon 180 bin TL zarara uğratılmıştı.

3 Ocak tarihinde ise 200 bin litre akaryakıt alımı için ihaleye çıkan Palu Belediyesi, ihalenin yapılmasının ardından maliyetinin altında fiyat verildiği gerekçesiyle ihaleyi iptal etmişti. İptal edilen ve 3 Şubat'ta yapılacak olan akaryakıt ihalesine ‘Palu Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olması' şartını koyması da tepki çekmişti. CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran, AKP'li Belediye Başkanı Bekir Yıldırım hakkında soruşturma açılmasını talep etti.

“RANT İHALELERİ, HAKSIZ REKABET, AÇIK PEŞKEŞ, ADAM KAYIRMA VE DAHA NİCELERİ”

AKP'li Palu Belediyesinin yapmış olduğu hukuksuz ve adaletsiz ihalelerine karşı yetkili mercileri göreve davet eden CHP Elazığ il başkanı Coşkun Çağlar Duran, “Palu Belediyesi, yapılacak olan akaryakıt ihalesi şartına “Mücavir alan sınırları içerisinde akaryakıt istasyonu olduğuna dair iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı” maddesini ekleyerek rekabeti ortadan kaldıran bir hamle yapmıştır.

İlçede toplan üç petrol istasyonu bulunmaktadır. Birinin ihaleye girme yasağı mevcut, diğer iki petrol istasyonu da aynı şahsa ait olduğu için ihale şartnamesinde yapılan değişikliğin bu şahsın lehine olduğu aşikar. Rekabetin işleyişinde eşitsizliğe yol açan her türlü fiil hukuka aykırıdır. Tek bir şahsın çıkarı gözetilerek düzenlenen şartname haksız rekabet ortamını hazırlamıştır. Rekabeti engelleyen ve kısıtlayan bu türden teşebbüslerin hukuka ve kanuna aykırı uygulamalar olduğunu altını çizerek belirtmek isterim.

Haksız ve hukuka aykırı bir fiil ile iktisadi rekabet açıkça kötüye kullanılmıştır. Söz konusu durum belediyeyi ciddi anlamda da zarara uğratacaktır. Gerekli düzenlemeler ve denetimler yapılarak rekabet ortamı korunmalıdır. Konuya dair soruşturmanın ivedilikle başlatılmasını istiyoruz. Palu Belediyesinde yapılan usulsüzlükler ne ilk ne de son olacak gibi duruyor. Rant ihaleleri, haksız rekabet, açık peşkeş, adam kayırma ve daha niceleri.

Biz bu usulsüzlüklerle ilgili açıklama yapmaktan usandık, onlar tekrara düşmekten usanmadı. Yapılan hiçbir usulsüzlüğün peşini bırakmayacağımızı her daim takipçisi olacağımızı bir kez daha buradan duyurmuş olalım. AKP belediyeleri, yaptıkları usulsüz ve hukuksuz işlemlere her gün bir yenisini daha eklemeye devam ediyor” diye konuştu.

CHP'DEN ‘SORUŞTURMA AÇILSIN' TALEBİ

Daha önce, usulsüz 5 işçi alımı ile gündeme gelen Palu belediye başkanlığı bu alımı ‘millet dünyaları götürüyor biz beş işçi almışız çok mu' şeklinde açıklamada bulunarak haklı göstermeye çalışmıştır. Aynı zihniyet bu gün daha vahim bir olayla karşımıza çıkmış bulunmaktadır. Ulusal basında da yer alan haberlerden anlaşılacağı üzere bu kez başka bir haksız, hukuksuz ve usulsüz işlemli ortaya çıktı.

Kamunun milyonlarca lira zarara uğratıldığı, birilerinin ikili ilişkiler ile yapılmış bitmiş ihaleleri hukuksuz şekilde iptal edilerek kişilerin şahsi menfaatlerine göre hareket edildiği kurumların, dolayısı ile devletin menfaatlerinin hiçe sayıldığı ortadadır. AKP’li Elazığ belediyesi meclis üyesi Gökhan Ünalan’ın kardeşi olan Zülfü Ünalan’ın yaklaşık 160 bin TL’lik teminatı kurtarmak adına ihale iptal edilmiş ve devlet milyonlarca TL zarara uğratılmıştır.

Yapılan ihale sürecinin tamamına bakıldığı zaman yapılan hukuksuz işlemler sonucu kamunun uğramış olduğu zarar açıkça ortadadır. Bu süreçten sonra CHP İl başkanlığı olarak yetkili ve sorumlular hakkında soruşturma açılmasını talep ediyoruz” ifadelerini kullandı.

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