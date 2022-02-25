Benzin ve motorine dev zam öncesi istasyonlarda kuyruk

Benzin ve motorine yapılan dev zammın öncesinde yurdun birçok noktasında akaryakıt istasyonlarında kuyruk oluştuğu görüldü.

Yaşar ANTER

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Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası, bu geceden itibaren geçerli olmak üzere akaryakıt ürünlerinde benzinde 1,61 TL, motorinde 1,51 TL zam yapıldığını duyurdu.

“ARTIK KURUŞLARLA DEĞİL, LİRALARLA ZAM”

Zam duyurusuna CHP’den ilk yanıtı Faik Öztrak verdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Faik Öztrak, “Artık kuruşlarla değil, liralarla akaryakıta zam yapıyorlar. Tek seferde; benzin ve mazota yüzde 10 civarında zam yaptılar. Böyle bir zammı daha önce hiç görmedik. Milletimiz bu gidişle ne yazık ki arabasına da veda edecek” diyerek yapılan dev zamma tepki gösterdi.

KAYSERİ’DE AKARYAKIT KUYRUĞU

Zam duyurusunun ardından Kayseri'de bir akaryakıt istasyonu önünde uzun kuyruklar oluştuğu görüldü.

Görüntüleri paylaşan CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, “Zam sonrası yakıt kuyruğu… AKP yokluk demek, zam demek, israf demek” ifadelerini kullandı.

Faik Öztrak ise Kayseri’deki görüntüleri, “Ne dedilerse onunla sınandılar. 2022 Türkiye'sinde milleti kuyruklara mahkum ettiler” diye yorumladı.

“YARIN, ÖBÜR AY DEPO KAÇA DOLACAK BELLİ DEĞİL”

Bodrum'da da akaryakıt istasyonlarında uzun kuyruklar oluştu. Bugün akşam saatlerinde işten çıkışlarda akaryakıt istasyonlarına yönelenlerin 2 kilometreye kadar kuyrukta beklediği görüldü.

Evli ve iki çocuk babası market işletmecisi 45 yaşındaki Evrim Demir, “Bıktık bıktık artık zamlardan, şurada depoyu dolduralım üç kuruş kar edelim diye mücadele veriyoruz. Bu millete yapılan yazıktır günahtır, nereye kadar gidecek bu zamlar. Bugün 1100 TL’ye doldurduğum depoyu yarın ve gelecek ay kaça dolduracağım belli değil” dedi.

“42 YILLIK NAKLİYECİLİĞİ BIRAKACAĞIM”

Yaklaşık 25 dakika sırada beklediğini belirten nakliyeci 64 yaşındaki Muhammet Seyitali, “Yarın nakliye işim var uzun yola gideceğim. Bu akşamdan depoyu ne alırsam kardır diye dolduruyorum ama bu gidişle 42 yıldır yaptığım nakliyeciliği bırakacağım. Çünkü maliyetler masraflar dayanılmaz hale geldi” dedi.

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