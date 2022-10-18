Beykoz’da çuvalla kuyumcu soymuşlardı: İstenen ceza belli oldu

İstanbul Beykoz'da çuvalla kuyumcu soyan 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında 20'şer yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Özgür CEBE

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Beykoz Kavacık’ta 27 Nisan günü yaşanan kuyumcu soygunuyla ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede 3'ü tutuklu 7 sanık hakkında, “Muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık, resmi belgede sahtecilik, mala zarar vermek” suçlarından 20'er yıl hapis istemiyle dava açıldı.

“CEP TELEFONUMDAN KAMERALARI AÇTIM OLUMSUZLUK GÖRMEDİM”

İddianamede sanıkların hırsızlık öncesi kullandıkları taktik ve yöntemler ise şaşkınlık yarattı. İddianameye göre olay şöyle gelişti; 27 Nisan'da polise başvuran E.D, “Sabaha karşı 04.29'da güvenlik şirketi beni aradı ve dükkanda alarm çaldığını bildirdi.

Cep telefonumdan dükkândaki kameraları açtığımda olumsuzluk yoktu. Ben de cihazda sorun olabileceğini düşünerek polis çağırmadım, ancak sabah çalışanım beni aradı ve kepenklerin açık olduğunu söyleyince 4 kilo altın çalındığını fark ettim” dedi.

POLİS İĞNEYLE KUYU KAZDI

Harekete geçen hırsızlık ve yankesicilik Büro Amirliği ekipleri ilk olarak çevreyi gören kamera kayıtlarını inceledi.

Görüntülerde bir araçtan inen iki kişinin çevreyi gözetlediği, kar maskeli birinin elindeki kumandaya basarak güç kullanmadan dükkânı kolayca açtığı araçtan inen üç kişinin dükkâna girdiği ve birinin de gözcülük yaptığı, ellerindeki beyaz çuvala altınları doldurup kaçıkları tespit edildi.

Görüntüleri inceleyen polis de şaşırdı, çünkü hırsızlar zor kullanmadan ellerindeki kumandayla sanki işyeri sahibiymiş gibi kepengi kolayca açmaları şüpheleri arttırdı.

Plakası belirlenemeyen siyah renkli, çelik jantlı aracın muhtemel kaçış güzergahı üzerindeki Plaka Tanıma Sistemi kayıtlarını inceleyen polis, TEM otoyolu FSM Köprüsü Kavacık ayrımında aracı tespit etti.

Hırsızların tanınmamak için hava karanlık olmasına rağmen aracın güneşliklerini indirdikleri belirlendi.

KUMANDAYI UZAKTAN KOPYALAMIŞLAR

Polis geriye dönük işyeri kamera kayıtlarını da inceleyince aynı aracın olaydan 4 gün önce de park halinde işyeri yakınında durduğunu, aynı eşkâldeki kişilerin araçtan inerek cadde üzerinde sanki dolaşıyormuş gibi oyalandıklarını, aynı gün içinde işyeri çevresinde 4 kez dolaştıklarını tespit etti ve hırsızların akıl almaz yöntemi bu şekilde açığa çıktı.

İşyeri kepenginin açılıp kapanmasında kullanılan kumandanın hırsızlar tarafından uzaktan kopyalandığı belirlendi.

Hırsızların olayda kullandığı aracın ise kiralık olduğu belirlenince ilgili firmadan araca takılı bulunan GPS dökümü istenince aracın hırsızlık olayınca kullanılan araç olduğu kesinlik kazandı.

KULLANDIKLARI PLAKANIN SAHİBİ VAN'DA ÇIKTI

Aracın olay öncesi dükkân çevresinde keşif yaptığı, olay günü de geçiş yaptığı cadde, sokak ve güzergahlar GPS kayıtlarıyla belirlendi.

Aracın plaka sorgulamasında aynı plakada bir aracın Van'da olduğu belirlendi. Polis araç sahibini arayınca C.E adlı kişi İstanbul'a uzun zamandan beri gitmediğini belirtince araca ikiz sahte plaka takıldığı tespit edildi.

ALTINLARLA BİRLİKTE REZİDANSA GİTTİLER

PTS ve kamera kayıtlarının devamında aracın Küçükçekmece'de Suites Residance otoparkına giriş yaptığı ve hırsızlık olayını gerçekleştiren 5 kişinin asansör beklerken, devamında birinin bagajdan içi altın dolu çuvalla Residance'a giriş yaptığı görüldü.

Zanlıların daha sonra binadan çıkarak bir akaryakıt istasyonundan yakıt aldıktan sonra başka bir yöne doğru hareket ettikleri belirlendi. Kimlikleri tespit edilen 7 zanlının da yakalanması için polis düğmeye bastı.

TELEFONLARINDA KUYUMCUNUN FOTOĞRAFLARI ÇIKTI

Eş zamanlı farklı adreslerde yakalanan zanlıların telefonlarında, soyulan kuyumcunun dış fotoğrafları, kepenk açmakta kullanılan demir makas fotoğrafları ve öncesinde birbirleriyle yaptıkları görüşmelere dair HTS kayıtları çıktı.

İddianamede sanıklardan İsmail Hakkı Ç. ile Kübra Y.’nin soygun öncesi keşif yaparak işyeri sahibinin kullandığı kepenk kumandasını kopyaladıkları, diğer sanıklar Ertuğrul Ö., Serkan Ç., Yasin K., Tarkan Y., ve Oğuz K.’nin soygunda görev aldıkları için ayrı ayrı cezalandırılmaları istendi.

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