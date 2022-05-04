Binali Yıldırım: 1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu bize ait

AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, memleketi Erzincan’da düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Yıldırım, "Kafkaslar'’da, Orta Doğu'da, Kuzey Afrika'da, Orta Asya'da ve Balkanlar'da yaşayan 1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Onun için bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok" dedi.

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Erzincan Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılan AKP Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, hemşehrileriyle bir araya geldi. Burada bir konuşma yapan ve Türkiye’nin zor bir coğrafyada yer aldığının altını çizen Yıldırım, şunları söyledi:

– Bu coğrafya bizim kaderimiz. Bu coğrafyada sadece 85 milyonun sorumluluğunu taşımıyoruz. Ayrıca Kafkaslar’da, Orta Doğu’da, Kuzey Afrika’da, Orta Asya’da ve Balkanlar’da yaşayan 1.5 milyar din kardeşimizin sorumluluğu da bize ait. Onun için bu topraklarda güçlü olmaktan başka çaremiz yok. İçeride ve dışarıda ülkemize karşı kurulan tuzaklara karşı amansız mücadelemiz bugün de yarın da kararlılıkla devam edecektir.

HERKES ELİNDEN GELEN GAYRETİ GÖSTERİYOR

– Dünya büyük sıkıntılardan geçiyor. Salgında, Ukrayna-Rusya savaşında, Orta Doğu’da, Libya’da, Yemen’de ve dünyanın çeşitli yerlerinde meydana gelen istikrarsızlar nedeniyle insanlık büyük bedel ödüyor. İnsanlar memleketlerini, yerlerini yurtlarını terk etmek, başka yerlere göç etmek mecburiyetinde kalıyor. İşte bu şartlar altında bizim Türkiye’de bu sıkıntıların üstesinden gelmek üzere Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere herkes elinden gelen gayreti gösteriyor.

BİRBİRİMİZE KENETLENECEĞİZ

– Bütün bunlar geride kalacak. Daha güzel günleri elbette beraber yaşamaya devam edeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan farklılıklarımızı zenginlik olarak göreceğiz ve birbirimize kenetleneceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, ay yıldızlı bayrağımızın altında hür ve bağımsız olarak yaşamaya devam edeceğiz. (İHA)