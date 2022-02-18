Bir ay önce açılışı yapılan 45 milyonluk baraj su sızdırıyor

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin katıldığı görkemli bir törenle Manisa’da 14 Ocak tarihinde açılışı gerçekleştirilen ve 45 milyon liraya mal olan Belenyenice Barajı’nın kanal kısımlarında çatlaklar olduğu ve su sızdırdığı ortaya çıktı.

İlker KILIÇASLAN

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45 Milyon liraya mal olan ve 800 bin metreküp su depolama kapasitesine sahip olan Belenyenice Barajı'ndaki çatlaklar sebebiyle yaşanan su sızıntısını İYİ Parti Manisa Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik ve beraberindeki partililer yerinde inceledi.

“GÖZLERİMİZE İNANAMADIK”

İYİ Parti Şehzadeler İlçe Başkanı Ahmet Çelik, bir ay önce ayılı yapılan barajın daha faaliyete geçmeden su sızdırmasının bakanlığın sorumsuzluğu olarak değerlendirdi.

Çelik yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

* Bölge halkında barajın su sızdırdığına yönelik bize şikayetler geliyordu. Bizde yerinde inceleme yaptık ve gözlerimize inanamadık.

*Açılışı üzerinden daha bir ay geçen barajın kanal kısımlarının her iki tarafından çatlaklar olduğunu ve biriken suların sızdığını gördük.

*Ayrıca baraj bölgesinde hiçbir yetkilinin olmaması da dikkatlerimizi çekti. Barajın çevresinde konuyla ilgili bilgi alabileceğimiz bir muhatap bile bulamadık.

*Bakan Bekir Pakdemirli'nin, valinin ve Cumhur İttifakı'nın üyelerinin katılımlarıyla görkemli bir törenle açılışı yapılan barajda çatlarlar oluşması ve suyun sızması içler acısı bir durum.

“MİLLETİN PARASI BİR KEZ DAHA NASIL HEBA EDİLDİĞİNİ GÖRDÜK”

Sulama ihalesi daha yapılmadan barajda sorunlar yaşanmasının milletin parasının heba edildiğinin göstergesi olduğunu ifade eden İYİ Partili Çelik açıklamasının devamında Bakan Pakdemirli'ye seslendi:

* AKP iktidarı döneminde yapılan bazı yatırımların sonradan kaderine terk edildiğini biliyoruz.

* Manisa'daki Belenyenice Barajı da sanırım onlardan birisi olacak. Yaptığımız incelemelerde 45 milyon liralık bir yatırımın ve milletin parasının nasıl bir kez daha nasıl heba edildiğini gözler önüne serdik.

* ‘Bin günde bin gölet yapacağız' diyen Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye sesleniyoruz.

* Bin günde bin gölet yapacaklarına bir günde adam gibi baraj yapsınlar daha iyi. Bakan Pakdemirli'nin Belenyenice Barajı'nda yaşanan bu soruna bir an önce el atmasını, baraj için gerekli onarımı başlatmasını talep ediyoruz.

* Eğer durum böyle devam ederse, bu barajda AKP'nin ölü yatırımları arasında yerini alacak. Milletin parasının boşa harcanmasına asla müsaade etmeyeceğiz.

Çelik, Belenyenice Barajı'nın sorunsuz faaliyete geçtiğinde, bölgede 1010 dekarlık tarım arazisinin sulanacağını ve üreticiye yılda yaklaşık 2 milyon lira gelir sağlayacağını da ifade etti.

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