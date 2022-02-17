Bir kadın daha vahşice öldürüldü

Mersin'de 9 Şubat tarihinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan Edanur Candan'ın sevgilisi tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı

Ali Ekber ŞEN

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Mersin’de 9 Şubat tarihinde ormanlık alanda boğazı kesilmiş halde cesedi bulunan sağır ve dilsiz Edanur Candan’ın yine sağır ve dilsiz olan sevgilisi tarafından boğazı kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, merkez Toroslar ilçesi Işıktepe Mahallesi’ndeki ormanlık alanda kadın cesedi gören vatandaşlar durumu jandarma ekiplerine bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine giden Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, ceset üzerinde ve bölgede inceleme yaptı. Yapılan incelemede, cesedin, Edanur Candan isimli sağır ve dilsiz kadına ait olduğu belirlenirken, kadının, önce boğulduğu ardından bıçakla boğazı kesilerek öldürüldüğü belirlendi.

CİNAYETİ İTİRAF ETTİ

Cinayetle ilgili soruşturma başlatan ekipler, Mezitli ilçesinde ikamet eden genç kadının, öldürülmeden önce evinden ayrılarak yine sağır ve dilsiz olan sevgilisi M.C.Y. ile buluştuğu bilgisine ulaştı. Jandarma tarafından gözaltına alınan M.C.Y., tercüman aracılığıyla verdiği ilk ifadesinde cinayeti kendisinin işlediğini itiraf etti.

Araştırmayı derinleştiren JASAT ekipleri, cinayetin azmettiricisi olduğu ileri sürülen M.C.Y.’nin arkadaşı R.A.’yı da gözaltına alırken, cinayetin, kıskançlık nedeniyle işlendiği belirtildi.

TUTUKLANDILAR

Bunun üzerine M.C.Y, genç kadının cesedinin bulunduğu ormanlık alana götürülerek tatbikat yapıldı. Sağır ve dilsiz olan M.C.Y, olay yerinde tercüman aracılığı verdiği ifadesinde cinayeti nasıl işlediğini en ince ayrıntısına kadar anlattı. Cinayeti işlediği itiraf eden M.C.Y. ve azmettirici R.D. sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

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