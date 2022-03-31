Bir önerge daha AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi

Kayseri'de Zamantı Irmağı'ndan su kullanarak tarım yapan bölge çiftçileri haciz şokunun ardından bu kez de Irmak suyunun yasaklanmasının şokunu yaşamıştı. CHP’nin konunun araştırılması için TBMM’ye verdiği soru önergesi AKP ve MHP’nin oylarıyla reddedildi.

Müslüm EVCİ

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Kayseri’de Zamantı Irmağı’ndan su kullanarak tarım yapan bölgedeki binlerce çiftçi haciz şokunun ardından bu kez de ırmak suyunun DSİ’nin HES’lerde kullanılacağı gerekçesiyle yasaklanmasının şokunu yaşamışlardı. Bunun üzerine CHP çiftçilerin tarımsal sulamada yaşadığı sorunların araştırılması için TBMM'ye araştırma önergesi verdi ancak önerge AKP ve MHP'lilerin oylarıyla reddedildi.

“AKP IRMAKTAN AKAN SUYUN DAHİ PARASINI ALDI”

Önerge üzerine konuşan CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, iktidarın bir yanda ‘ekin' dediğini diğer taraftan çiftçiye parasıyla dahi su vermediğini belirterek şunları söyledi:

“Kayseri’mizin Pınarbaşı ilçesinden doğan Tomarza, Develi ve Yahyalı ilçelerimizden geçerek Seyhan Nehri’ne ulaşan Zamantı Irmağı yıllardır binlerce çiftçimiz için geçim kaynağı oldu. Bu iktidara kadar hiçbir hükûmet ne ‘toprak işleyenin, su kullananın.' diyen Bülent Ecevit ne Demirel ne Özal ne de Erbakan toprağını suyla buluşturan hiçbir çiftçimizden bir kuruş para almadı ama bu AKP ise ‘Allah’ın suyundan para mı alınır?' diyerek iktidar oldu, sonra da gücü eline alınca bırakın şebeke suyunu ırmaktan akan suyun dahi parasını aldı. Çiftçiye ‘Su kullanıyorsan parasını ödeyeceksin arkadaş' dedi.”

“ÇİFTÇİNİN 3 KURUŞLUK DESTEĞİNE DAHİ GÖZ KOYDULAR”

“Çiftçinin topraktan başka bir gelir kaynağı yok” diyen Arık, “Artan mazot, gübre ve tohum fiyatlarına rağmen çiftçi ekmek zorunda, toprağını suyla buluşturmak zorunda. Çiftçi ekti ama binlerce liralık borçla karşı karşıya kaldı. İşte, bunlar su parasını ödeyemeyen çiftçilerimizin borçları… Bakınız, 80 bin lira, 90 bin lira yani 125 bin liralık borçla karşı karşıya kaldı. Çiftçi ödemede kolaylık beklerken, birazcık olsun insaf beklerken bu zalim iktidar çiftçiye verdiği üç kuruşluk tarım desteğine bile göz koydu” şeklinde konuştu.

“HES'E SU VAR ÇİFTÇİYE YOK”

Ziraat Bankası'nın Demirören grubuna verdiği kredinin peşine düşmediğini ancak çiftçinin tarımsal desteğine bloke koyduğunu ifade eden Arık, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“İşte, DSİ 12’nci Bölge Müdürlüğünün çiftçiye gönderdiği genelge, bakınız diyor ki; ‘Enerji çok önemli, suyu HES’lerde kullanacağız, ona göre ekin' Bu da Bahçelik Sulama Birliğinin 34 köy muhtarına gönderdiği yazı ‘Irmak yatağından su kullanma yasaklanmıştır.' diyor. Yani çiftçiye ‘Yağmurlu havada size su yok.' diyor.

Ya, sizde hiç vicdan yok mu, yani hiç mi vicdan yok? Hadi kulundan utanmıyorsunuz, Allah korkusu da mı yok? Ya, birkaç kişi dolarına dolar katacak diye binlerce çiftçiyi nasıl açlığa mahkûm edersiniz? Yani siz çiftçinin değil, holdinglerin iktidarısınız. Seçim zamanı geliyor, bir lokma, bir hırka edebiyatı yapıyorsunuz, seçim bittikten sonra da garbi gurebayı, fakiri fukarayı, çiftçiyi esnafı unutup hırkanın allısı, lokmanın ballısı peşinde koşuyorsunuz.”

İKTİDARDAN ÇİFTÇİYE KAÇAKÇI SUÇLAMASI

Önerge üzerine AKP adına konuşan Kayseri Milletvekili Taner Yıldız ise mağdur olduğunu ifade eden çiftçilerin kaçak su kullanan çiftçiler olduğunu ifade etti.

Yıldız'ın sözlerine tepki gösteren CHP'li Arık, “Bir yanda çiftçiye ekin diyorlar, diğer yanda üretmek isteyenlere su vermiyorlar. Çiftçi kendi imkânlarıyla tarlasını suluyor bu kez de kaçakçılıkla suçlanıyor. Mesele suyun kaçak kullanılıp kullanılması meselesi değil. Mesele iktidarın tercihleri meselesidir. Bu iktidar milletin değil, holdinglerin iktidarıdır” diye konuştu.

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