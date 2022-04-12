Abone Ol

Bir şehir sessizliğe büründü! Deyim yerindeyse in cin top oynadı

Tekirdağ’da bir gün arayla çekilen görüntüler, görenleri hayrete düşürdü. Bir gün önce çay bahçelerinde oturacak yer bulunmazken, bugün sandalyeler boş kaldı. Vatandaşların akın ettiği sahil bandında deyim yerindeyse in cin top oynadı.

Yayınlanma: 01:10 - 12 Nisan 2022 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Bir şehir sessizliğe büründü! Deyim yerindeyse in cin top oynadı

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde bir gün arayla çekilen görüntüler korku filmlerini aratmadı.

Soğuk havanın etkisiyle boşalan sahil şeridinde çekilen iki ayrı görüntü, terk edilmiş şehir görüntüsünü andırdı.

Hava sıcaklıklarının 15 derece kadar azaldığı ilçede sahil yürüyüş alanları boşalırken, bir önceki gün oturulacak yer bulunmayan çay bahçeleri sessizliğe büründü.

OLUMSUZ HAVA ETKİSİNİ GÖSTERDİ

Hafta sonuna kadar havaların mevsim normallerinin üstünde seyrettiği Tekirdağ'da, hafta başında yurda balkanlardan giriş yapan soğuk hava dalgasının etkileri gözle görülür şekilde hissediliyor.

Olumsuz hava koşullarının etkisini gösterdiği Tekirdağ'da hava sıcaklığı gündüz 6 dereceye kadar düştü. Kentin yüksek kesimlere kar yağarken, şehir merkezinde hissedilen soğuk havanın etkisiyle sahiller boş kaldı.

Düne kadar vatandaşların iftar sonrası yürüyüş yaptıkları sahil bandı boşalırken, oturulacak yer bulunmayan çay bahçelerinde gözler müşterileri aradı.

Meteoroloji duyurdu! İşte havaların ısınacağı tarih İlginizi Çekebilir Meteoroloji duyurdu! İşte havaların ısınacağı tarih

Günün Trend Videosu

Daha fazla göster
Çay HAVA DURUMU Meteoroloji Tekirdağ Türkiye