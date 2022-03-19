Birçok il için kuvvetli kar yağışı uyarısı! İşte son hava durumu tahmini

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu'nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu'nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar beklendiğini duyurdu.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre Marmara'nın güney ve doğusu, İç Anadolu’nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Kırklareli, Tekirdağ, Kayseri ve Siirt çevreleri ile Çanakkale'nin doğu kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklığının ülke genelinde mevsim normallerinin altında seyredeceği tahmin ediliyor.

KUVVETLİ VE YOĞUN KAR YAĞIŞI UYARILARI

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kocaeli ve Yalova çevreleri ile Bursa, Balıkesir ve Kastamonu’nun kuzey kesimlerinde kuvvetli ve yer yer yoğun kar şeklinde olması bekleniyor.

Kuvvetli ve yoğun kar yağışları sebebi ile buzlanma, don olayı, ulaşımda aksamalar, yağış anında görüş mesafesinde azalma, tipi, Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu’da yeni kar örtüsü nedeniyle çığ riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunası gerektiği belirtildi.

ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI

Doğu Karadeniz’in iç ve yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu’da yüksek kar örtüsü bulunan eğimli yamaçlarda çığ riski olmasından dolayı meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısı yapıldı.

Kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.

KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI

Rüzgarın; Marmara ve Kıyı Ege ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli ve yer yer fırtına (40-80 km/sa) şeklinde bekleniyor.

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