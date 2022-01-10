Biruni Üniversitesi 41 öğretim üyesi alacak
Biruni Üniversitesi bünyesinde öğretim üyesi olarak çalışmak isteyenlerin dikkatini çeken ilan, Basın İlan Kurumu'nun resmi ilan sayfası ilan.gov.tr tarafından yayınlandı. Başvuru evrakları ve detaylar haberimizde...
Basın İlan Kurumu resmi portalı ilan.gov.tr’de yayımlanan habere göre; Biruni Üniversitesi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ve Öğretim Üyeliğine Yükseltilme Ve Atanma Yönetmeliği’nin İlgili Maddeleri Uyarınca ”Öğretim Üyesi” Alınacaktır.
Başvurular, Belirtilen Süreler İçerisinde, Online Olarak Üniversitemiz Web Sayfasında Yer Alan Https://ikakademik.biruni.edu.tr Linkinden Kabul Edilecektir.
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