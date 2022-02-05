Bitlis’te 162 kaçak göçmen yakalandı

Bitlis'te jandarma ekiplerince farklı zamanlarda yapılan çalışmalarda bir haftada 162 düzensiz göçmen yakalandı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bir haftada 162 göçmenin yakalandığı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Jandarma unsurlarınca göçmen kaçakçılığı yapan şahısların takibi hakkında yürütülen faaliyet kapsamında 31 Ocak 2022 ile 5 Şubat 2022 tarihleri arasında jandarma sorumluluğunda bulunan kontrol noktalarında yol kontrol uygulamaları icra edilmiştir.

Yapılan yol kontrol uygulamaları neticesinde; 6 adet şehirler arası taşımacılık yapan otobüs, 1 adet kamyon, 1 adet minibüs ve 1 adet otomobilde yurda yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen 162 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalanmıştır.

Göçmenler üzerinde yapılan kontrolde 6 adet sahte pasaport, 4 adet sahte yol izin belgesi ve 6 adet sahte ikamet belgesi tespit edilmiştir. Ayrıca Bitlis’in Tatvan ve Adilcevaz Cumhuriyet Başsavcılıklarının talimatıyla göçmenlere organizatörlük yaptığı tespit edilen 12 şüpheli ve şehirlerarası taşımacılık yapan firmalar hakkında adli işlemler başlatılmıştır.

Yakalanan 162 düzensiz göçmen, işlemlerinin ardından Bitlis İl Göç İdaresine teslim edilmiştir. Güvenlik güçlerimiz bölge halkımızın da desteği ile asayiş, huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla ilimiz genelinde suç ve suçlularla mücadelesini kararlılıkla sürdürecektir.”

İlginizi Çekebilir Yunanistan 15 bin 794 göçmeni ölüme itti