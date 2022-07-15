Fatura ödenmedi elektrikler kesildi: Üç gün ezan okunmadı

Bitlis'in Gölbaşı beldesindeki üç caminin elektriği faturaların ödenmemesi nedeniyle kesildi.

Orhan BOZKURT

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Bitlis’in Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı beldesindeki Eski Köşk, Nur ve Gültepe camilerinin ödenmeyen faturalar nedeniyle elektrikleri kesildi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, üç camiinin yaklaşık 7 aylık biriken faturasının olduğunu, kesinti nedeniyle camilerde üç gün boyunca ezan okunamadığını anlattı.

Başkan Avunç, sadece Gölbaşı'ndaki yeni camiye ait ödenmemiş fatura tutarının 7 bin 41 lira 95 kuruş olduğu belirtildi.

“BASINA VERİYORUM' DEDİM, MÜFTÜYÜ ARADI, ELEKTRİĞİ BIRAKTILAR”

Avunç, “Bu, Diyanet’in hatası mıdır? Kimin hatasıysa bilmiyorum. Derhal elektriğin bırakılmasını istiyoruz. Cumhuriyet tarihinde görülmemiş bir şey. Bugüne kadar hiçbir dönem camilerin elektriği kesilmedi. Ama bugün, üçüncü gündür; elektrik yok. Ben, elektrik dağıtım şirketiyle görüştüm, tüm borç yatırılmazsa elektriğin verilmeyeceğini söylediler. Ama ‘Basına veriyorum' dediğim zaman hemen müftüyü aradılar, şimdi elektriği bıraktılar” diye konuştu.

“İNŞALLAH CEMAATİN BİLGİSİ OLUR”

Elektriği kesilen caminin önünden açıklamada bulunan Gölbaşı Belediye Başkanı Avunç, “İnşallah cemaatin bilgisi olur, gelir namazını kılarlar. Camimiz bu. Ne cemaat ne hiç kimse… Üç gündür elektriği kesik. Onun için derhal, acilen bu sorunun giderilmesini rica ediyoruz” dedi.

BELEDİYE BAŞKANI CHP’YE GEÇMİŞTİ

Gölbaşı Belediye Başkanı Mehmet Avunç, Belediye Meclis Üyeleri Mehmet Hadi Çalışan, Felemez Yavuz ve Cuma Tören ile birlikte geçtiğimiz hafta Cumhuriyet Halk Partisine (CHP) katılmıştı. 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde Demokrat Parti'den (DP) yüzde 53,05 oy alarak belediye başkanı seçilen Avunç, 15 Kasım 2021 tarihinde DP'den istifa etmişti.

Başkan Avunç ve meclis üyelerinin rozetlerini CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu takmıştı.

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