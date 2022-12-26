Bodrum manzarası seyrederken uçurumdan düştüler
Bodrum’un Eskiçeşme Mahallesi Değirmenler Mevkii’nde manzara seyrederken fren yerine gaza basan sürücü otomobili uçuruma yuvarladı, iki kişi yaralandı.
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Eskiçeşme Mahallesi Haremtan Mevkii'Ndeki Değirmenler'de 16 L 8424 plakalı otomobil içerisinde manzara seyreden M.K: ile Ç.Y. otomobilin 18 metrelik uçuruma yuvarlanması sonucu yaralandı. İddiaya göre fren yerine gaza basan sürücü M.K.'nın kullandığı araç kontrolden çıkarak uçuruma düştü. Ters dönen otomobilde bulunan M.K. ve arkadaşı Ç.Y. araçta sıkıştı.
Dün geceyarısı meydana gelen olayda otomobilde sıkışanlar Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımı ile araç kapısı kesilerek dışarı çıkarılabildi. İki yaralı sağlık ekiplerinin ilk kontrolünden sonra ambulanslarla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
Uçuruma yuvarlanan otomobil ise vinç yardımı ile çıkarıldı.